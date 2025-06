"Cyclonue" à Lyon ce dimanche : manif écolo, pacifiste… et sans vêtements

La scène promet d’être inhabituelle ce dimanche 15 juin à Lyon. À partir de 15h30, des cyclistes engagés enfourcheront leur vélo depuis la rue des Sports, sur le campus de la Doua (Villeurbanne), dans le cadre de la World Naked Bike Ride.

Particularité assumée : les participants sont invités à venir “aussi nu que vous osez”, selon les mots du communiqué du Mouvement naturiste.

Si la nudité n’est pas obligatoire, elle est “encouragée, pour la symbolique qu’elle exprime : fragilité, pacifisme, simplicité et sobriété”. Cette fragilité, selon les organisateurs, renvoie autant à celle du corps humain dans le trafic routier qu’à celle de “toute l’humanité face aux enjeux écologiques planétaires”.

Mais cette édition lyonnaise 2025 (4e édition) prend un tournant plus politique que les années précédentes. Le cortège entend aussi alerter sur les conflits mondiaux et afficher son refus de la guerre : “Pour la paix et l’arrêt immédiat du génocide à Gaza”, peut-on lire dans le communiqué.

Le mouvement réclame aussi “la libération des otages palestiniens ET israéliens”, insistant sur la nécessité d’une “mobilisation générale” pour la paix mondiale.

Parmi les revendications écologiques, les organisateurs dénoncent “l’inaction climatique de la France, condamnée en 2021” et appellent à mettre en œuvre les solutions du GIEC. Ils soutiennent la planification écologique, la construction de pistes cyclables en ville et à la campagne, la défense du droit animalier, et même la création d’une “Chambre représentative des intérêts du vivant et de la planète”.

Le départ de la boucle de 13 km est prévu entre 15h30 et 16h, à un rythme accessible à tous, avec pauses régulières. Un “pique-nique fraternel” clôturera cette manifestation présentée comme “écocitoyenne, pacifiste et ouverte à tous”.