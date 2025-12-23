A Vénissieux, Pascal Dureau à nouveau tancé par Quentin Taïeb pour les propos anti-Israël d'une future colistière

Car Quentin Taïeb (UDR-RN) tape fort, et cible Pascal Dureau ces dernières semaines.

Après la polémique autour de Mounir Grami, le colistier antisioniste de 2020, voici que Pascal Dureau s'entoure de Nasira Ali Mehidi, qui a relayé plusieurs posts anti-Israël sur ses réseaux sociaux, et d'autres affiliés à LFI.

"En 2020, Pascal Dureau se réclamait d'être entouré de personnes venant en partie de LFI. Et il reproduit ça en 2026. Pascal Dureau n'a pas changé, ce n'est pas la droite. Il est avec des gens qui se compromettent avec les réseaux islamistes et donc de facto avec l'antisémitisme", l'attaque Quentin Taïeb dans une nouvelle vidéo.

Le jeune candidat ciottiste, qui entend clairement s'imposer à la droite de l'échiquier vénissian, conclut sa diatribe en s'adressant aux colistiers de Pascal Dureau : "Vous vous prostituez pour de simples places en conseil municipal. S'il-vous-plaît, arrêtez, c'en est trop !".