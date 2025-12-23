A Vénissieux, Pascal Dureau à nouveau tancé par Quentin Taïeb pour les propos anti-Israël d'une future colistière

Car Quentin Taïeb (UDR-RN) tape fort, et cible Pascal Dureau ces dernières semaines.
Après la polémique autour de Mounir Grami, le colistier antisioniste de 2020, voici que Pascal Dureau s'entoure de Nasira Ali Mehidi, qui a relayé plusieurs posts anti-Israël sur ses réseaux sociaux, et d'autres affiliés à LFI.
"En 2020, Pascal Dureau se réclamait d'être entouré de personnes venant en partie de LFI. Et il reproduit ça en 2026. Pascal Dureau n'a pas changé, ce n'est pas la droite. Il est avec des gens qui se compromettent avec les réseaux islamistes et donc de facto avec l'antisémitisme", l'attaque Quentin Taïeb dans une nouvelle vidéo.
Le jeune candidat ciottiste, qui entend clairement s'imposer à la droite de l'échiquier vénissian, conclut sa diatribe en s'adressant aux colistiers de Pascal Dureau : "Vous vous prostituez pour de simples places en conseil municipal. S'il-vous-plaît, arrêtez, c'en est trop !".
Ce jeune homme a l air tellement sûr de lui dominateur et donneur de leçon qu il prépare le lit de LFI et c est dommage car tellement sûr de lui qu il ne s en rend même pas compte . Mr Taieb figurez vous la politique ça s apprend et ….. patiemment !Signaler Répondre
Dureau c’était le candidat socialiste la dernière fois ?Signaler Répondre
à Vénissieux il n'y a pas de république à cause de LFI qui n'aime pas la France mais plutôt les barbues extrême. Triste liberté d'histoire de notre pays.Signaler Répondre
S'il vous plait les écoliers c'est une campagne pour des élections, si vous voulez vous battre dans le bac à sable allez-y mais laissez les citoyens en dehors !Signaler Répondre
Les musulmans les plus radicaux infiltrent de nombreuses listes aux municipales.Signaler Répondre
Ils prennent le pouvoir démocratiquement à cause de votre lâcheté.
Ouvrez les yeux !
La droite la plus bête du monde qui investi des LFISignaler Répondre