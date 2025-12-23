Politique

A Vénissieux, Pascal Dureau à nouveau tancé par Quentin Taïeb pour les propos anti-Israël d'une future colistière

A Vénissieux, le duel Idir Boumertit-Michèle Picard se fait voler la vedette.

Car Quentin Taïeb (UDR-RN) tape fort, et cible Pascal Dureau ces dernières semaines.

Après la polémique autour de Mounir Grami, le colistier antisioniste de 2020, voici que Pascal Dureau s'entoure de Nasira Ali Mehidi, qui a relayé plusieurs posts anti-Israël sur ses réseaux sociaux, et d'autres affiliés à LFI.

"En 2020, Pascal Dureau se réclamait d'être entouré de personnes venant en partie de LFI. Et il reproduit ça en 2026. Pascal Dureau n'a pas changé, ce n'est pas la droite. Il est avec des gens qui se compromettent avec les réseaux islamistes et donc de facto avec l'antisémitisme", l'attaque Quentin Taïeb dans une nouvelle vidéo.

Le jeune candidat ciottiste, qui entend clairement s'imposer à la droite de l'échiquier vénissian, conclut sa diatribe en s'adressant aux colistiers de Pascal Dureau : "Vous vous prostituez pour de simples places en conseil municipal. S'il-vous-plaît, arrêtez, c'en est trop !".

5 commentaires
MiLyon le 23/12/2025 à 13:20

Ce jeune homme a l air tellement sûr de lui dominateur et donneur de leçon qu il prépare le lit de LFI et c est dommage car tellement sûr de lui qu il ne s en rend même pas compte . Mr Taieb figurez vous la politique ça s apprend et ….. patiemment !

Boubouks le 23/12/2025 à 13:06

Dureau c’était le candidat socialiste la dernière fois ?

citoyennormal le 23/12/2025 à 13:06

à Vénissieux il n'y a pas de république à cause de LFI qui n'aime pas la France mais plutôt les barbues extrême. Triste liberté d'histoire de notre pays.

Ex Précisions le 23/12/2025 à 12:29

S'il vous plait les écoliers c'est une campagne pour des élections, si vous voulez vous battre dans le bac à sable allez-y mais laissez les citoyens en dehors !

Pauvre France ! le 23/12/2025 à 12:27

Les musulmans les plus radicaux infiltrent de nombreuses listes aux municipales.
Ils prennent le pouvoir démocratiquement à cause de votre lâcheté.
Ouvrez les yeux !

Babtousolide le 23/12/2025 à 10:38

La droite la plus bête du monde qui investi des LFI

