Une manifestation pour la fermeture du zoo de Lyon ce samedi

Ce samedi 30 novembre à 11h15, l’association PAZ sera présente devant la Porte des Enfants du parc de la Tête d’Or pour réclamer la fermeture du zoo de Lyon et le placement des animaux dans des refuges adaptés.

Dans leur communiqué, l’association annonce que ses membres porteront des masques ou des dessins de têtes de girafes, en référence à leur proposition déposée dans le cadre du budget participatif de la ville.

Pour rappel, PAZ et 15 autres associations de protection animale ont adressé, le 31 octobre dernier, un courrier au maire de Lyon pour demander la mise en place d’un plan visant à fermer le zoo. Une réunion avec la mairie est prévue à la mi-décembre pour discuter de cette demande.

L’association a également proposé, dans le cadre du budget participatif de Lyon, que les girafes soient transférées dans un refuge et que leur enclos soit reconverti en un "mini-musée de sensibilisation" pour la biodiversité.

"Ce projet est doublement positif puisqu’il permettrait que les quatre girafes puissent finir leur vie dans des conditions plus adaptées à leurs besoins, et sensibiliserait le public à la souffrance des ces animaux en captivité et aux menaces auxquelles elles font face à l’état sauvage", explique l'associatoin dans son communiqué.

Face à l’absence d’engagement concret de la mairie, PAZ organise ce rassemblement pour sensibiliser le public et maintenir la pression sur les autorités locales.