Annie Torrent : "Francis Lalanne ? J'ai été surprise de ses connaissances et du personnage"

Les Coulisses du Grand Lyon

Annie Torrent : "Francis Lalanne ? J'ai Ã©tÃ© surprise de ses connaissances et du personnage"

Annie Torrent, représentante de Spartacus dans la Métropole de Lyon, est l’invitée ce mardi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Aux côtés de Michel Dulac, Annie Torrent se présentera aux élections municipales à Lyon avec le mouvement Spartacus. Ancienne candidate de Charles Millon en 2001 ou de Reconquête! aux législatives de 2024, elle se dit "séduite par les idées humaines et souveraines du mouvement". "Il faut une colonne vertébrale", selon elle.

Spartacus a fait la Une de l'actualité récemment, en annonçant la candidature de Francis Lalanne dans le 8e arrondissement. "Il m'a surprise. Je ne l'imaginais pas aussi fin, stratège. J'ai été surprise de ses connaissances et du personnage", reconnaît-elle.

Spartacus promet notamment la gratuité du stationnement entre 12h et 14h à Lyon : "On est dans une ville qui est devenue une âme punitive".

00:00 Spartacus
03:47 Francis Lalanne
05:50 Programme

Tags :

Marion Torrent

spartacus

municipales 2026 Ã  Lyon

les coulisses du Grand Lyon

Ex PrÃ©cisions le 03/02/2026 Ã  13:30

Perso concernant Francis j'Ã©tais dÃ©jÃ  persuadÃ© du contraire...
Spartacus ;-)

