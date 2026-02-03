Annie Torrent : "Francis Lalanne ? J'ai été surprise de ses connaissances et du personnage"

Aux côtés de Michel Dulac, Annie Torrent se présentera aux élections municipales à Lyon avec le mouvement Spartacus. Ancienne candidate de Charles Millon en 2001 ou de Reconquête! aux législatives de 2024, elle se dit "séduite par les idées humaines et souveraines du mouvement". "Il faut une colonne vertébrale", selon elle.

Spartacus a fait la Une de l'actualité récemment, en annonçant la candidature de Francis Lalanne dans le 8e arrondissement. "Il m'a surprise. Je ne l'imaginais pas aussi fin, stratège. J'ai été surprise de ses connaissances et du personnage", reconnaît-elle.

Spartacus promet notamment la gratuité du stationnement entre 12h et 14h à Lyon : "On est dans une ville qui est devenue une âme punitive".

00:00 Spartacus

03:47 Francis Lalanne

05:50 Programme