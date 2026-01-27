Municipales à Lyon : outre la transformation de la bibliothèque de la Part-Dieu, Grégory Doucet promet trois nouvelles bibliothèques de quartier

La liste Pour vivre Lyon, portée par Grégory Doucet, a détaillé un vaste projet de rénovation et d’extension du site, également accompagné de la création de trois nouvelles bibliothèques dans différents quartiers de la ville.

Conçue il y a plus de cinquante ans, la bibliothèque de la Part-Dieu est aujourd’hui jugée inadaptée aux usages contemporains. Le bâtiment doit notamment être désamianté et rénové sur le plan énergétique. Comme déjà annoncé par le maire sortant de Lyon début janvier, son projet prévoit une extension de plus de 4000 m2 et une refonte complète des espaces afin de répondre à l’évolution des pratiques culturelles.

Mais au-delà de la Part-Dieu, la majorité municipale affiche une ambition plus large pour le réseau de lecture publique. Trois nouvelles bibliothèques seraient ouvertes d’ici 2032, soit la fin du prochain mandat : une médiathèque à la Guillotière, une autre à la Confluence, et une bibliothèque dans le quartier du Grand Trou–Moulin-à-Vent dans le 8e arrondissement, intégrée à un centre social.

“Avoir une bibliothèque à proximité est essentiel pour les habitantes et habitants. C’est pourquoi nous créerons trois nouvelles bibliothèques de quartier. Une bibliothèque est un véritable service public de proximité pour la culture. Il ne s’agit pas seulement d’emprunter des livres, c’est un lieu de rencontre pour toutes les générations. C’est aussi un lieu de travail calme pour les étudiants ou les travailleurs", a réagi Valentin Lungenstrass, tête de liste dans le 2e arrondissement de Lyon.