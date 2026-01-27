Politique

Municipales à Lyon : outre la transformation de la bibliothèque de la Part-Dieu, Grégory Doucet promet trois nouvelles bibliothèques de quartier

La bibliothèque municipale de la Part-Dieu, l’un des équipements culturels majeurs de Lyon, pourrait connaître une profonde métamorphose dans les prochaines années.

La liste Pour vivre Lyon, portée par Grégory Doucet, a détaillé un vaste projet de rénovation et d’extension du site, également accompagné de la création de trois nouvelles bibliothèques dans différents quartiers de la ville.

Conçue il y a plus de cinquante ans, la bibliothèque de la Part-Dieu est aujourd’hui jugée inadaptée aux usages contemporains. Le bâtiment doit notamment être désamianté et rénové sur le plan énergétique. Comme déjà annoncé par le maire sortant de Lyon début janvier, son projet prévoit une extension de plus de 4000 m2 et une refonte complète des espaces afin de répondre à l’évolution des pratiques culturelles.

Mais au-delà de la Part-Dieu, la majorité municipale affiche une ambition plus large pour le réseau de lecture publique. Trois nouvelles bibliothèques seraient ouvertes d’ici 2032, soit la fin du prochain mandat : une médiathèque à la Guillotière, une autre à la Confluence, et une bibliothèque dans le quartier du Grand Trou–Moulin-à-Vent dans le 8e arrondissement, intégrée à un centre social.

“Avoir une bibliothèque à proximité est essentiel pour les habitantes et habitants. C’est pourquoi nous créerons trois nouvelles bibliothèques de quartier. Une bibliothèque est un véritable service public de proximité pour la culture. Il ne s’agit pas seulement d’emprunter des livres, c’est un lieu de rencontre pour toutes les générations. C’est aussi un lieu de travail calme pour les étudiants ou les travailleurs", a réagi Valentin Lungenstrass, tête de liste dans le 2e arrondissement de Lyon.

23 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Qui l’écoute encore…. le 27/01/2026 à 13:10

Et préparer ses valises,il en pense quoi?

Signaler Répondre
avatar
pourquoi pas le 27/01/2026 à 13:09
Doux reveur et n’a rien compris a écrit le 27/01/2026 à 10h58

Une bibliotheque à la Guillotière pour apaisée le quartier ! la belle idéologie que voila..

une base de loisirs naturiste ....

Signaler Répondre
avatar
Ding dong !!!!! qui c'est ??? le 27/01/2026 à 12:52

Ah cette fois-ci c'est GREGO qui fait le chef d'orchestre !!!!

C quoi le refrain :

1. ""Allons z enfants de la patrie eeeeeeee"""" ?

2. "" C'est la lutte finale eeeeeee"" ?

Tapez 1 ou 2 par sms pour gagner une photo dédicacée

Bisous

Signaler Répondre
avatar
Il est définitivement foutu et hors compétition le 27/01/2026 à 12:48
Doux reveur et n’a rien compris a écrit le 27/01/2026 à 10h58

Une bibliotheque à la Guillotière pour apaisée le quartier ! la belle idéologie que voila..

Il a refait ma journée avec cette proposition. Et accessoirement, la guillotiere n'est vraiment pas très éloignée de la Part Dieu, mais bon, entre un barber et un magasin de téléphonie, ça le fait.

Signaler Répondre
avatar
Lirecestvivre le 27/01/2026 à 11:59
mais les gens ne lisent plus!ou...mal??? a écrit le 27/01/2026 à 10h32

j ai trouvé aux puces de la feyssine les 5 volumes des memoires de talleyrand editees par jean de bonnot ,posees à meme le sol ,sur une bache pour 20 roros
les livres des classiques sont quasiment meprises :c est digne des autodafés...

Triste époque, je vous l accorde.

Signaler Répondre
avatar
Fantomas69 le 27/01/2026 à 11:57

Ils savent lire à la Guillotière ?

Signaler Répondre
avatar
Effectivement le 27/01/2026 à 11:54

Toujours plus de dépenses, aucune économie.
L'argent des autres, c'est Nicolas qui paye.
La panique de la sanction par le tribunal des administrés lui fait dire n'importe quoi pour essayer d'échapper à une fin de règne.

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 27/01/2026 à 11:45

Il serait intéressant de noter et publierles promesses de plus en plus nombreuses de nos candidats ...

Signaler Répondre
avatar
GARBO le 27/01/2026 à 11:44

Ce n'est plus un maire candidat a sa réélection, c'est un camelot digne de la Foire de Lyon , " Je brade , Je brade " !!!!

Signaler Répondre
avatar
Lyonpascontent le 27/01/2026 à 11:38
Doux reveur et n’a rien compris a écrit le 27/01/2026 à 10h58

Une bibliotheque à la Guillotière pour apaisée le quartier ! la belle idéologie que voila..

Comme la bibliothèque de Grenoble, inauguree en décembre 2024, et brûlée en 2025? Si l'initiative n apaise pas elle réchauffera .......
Merci qui, merci qui, merci Nicolas😡

Signaler Répondre
avatar
Doux reveur et n’a rien compris le 27/01/2026 à 10:58

Une bibliotheque à la Guillotière pour apaisée le quartier ! la belle idéologie que voila..

Signaler Répondre
avatar
lolololololo696969 le 27/01/2026 à 10:53

Il peut promettre tout ce qu’il veut le parisien, il va bientôt dégager et plus personne ne l’écoute.
On était heureux et fier à Lyon avant l’arrivée de ces gens. Adieu le parisien bon retour chez toi et ne reviens plus.

Signaler Répondre
avatar
M.Rigolo le 27/01/2026 à 10:40

Une médiathèque à la guill'....
C'est bien la 1e fois qu'on verra un tel équipement accolé à un zoo.

Signaler Répondre
avatar
Contribuable69 le 27/01/2026 à 10:32

Greg , Noël c'est le 25 décembre.
Soit tu es en retard ou alors très en avance.
Bref tu n'es pas dans le timing....
Donc dehors.........

Signaler Répondre
avatar
mais les gens ne lisent plus!ou...mal??? le 27/01/2026 à 10:32

j ai trouvé aux puces de la feyssine les 5 volumes des memoires de talleyrand editees par jean de bonnot ,posees à meme le sol ,sur une bache pour 20 roros
les livres des classiques sont quasiment meprises :c est digne des autodafés...

Signaler Répondre
avatar
bassta le 27/01/2026 à 10:30

le génie de la lampe d'Aladin: frottez le bien !

Signaler Répondre
avatar
Par tous les moyens le 27/01/2026 à 10:04

Faire remonter le prix du foncier dans le secteur ...
optimisation , perte de revenus , placements négatifs...temps libre .

Signaler Répondre
avatar
MiLyon le 27/01/2026 à 10:02

Il manque la bibliothèque à vélo qui va directement chez le citoyen : bonne idée non ?

Signaler Répondre
avatar
citoyendelyon le 27/01/2026 à 09:59

Surenchère, encore et toujours. On dirait une compétition permanente : après un projet, on en annonce un autre encore plus grand. À ce rythme-là, on va nous proposer deux super tunnels et des lignes de métro E, F… jusqu’à Z.
Peut-on être un peu réalistes et penser concrètement aux Lyonnaises et aux Lyonnais ? Améliorer ce qui existe déjà, répondre aux besoins quotidiens, faire fonctionner correctement les services publics, ce serait déjà un bon début.
Des candidats qui promettent toujours plus, mais dont l’objectif semble surtout nourrir leur ego, ce n’est pas ce dont la ville a besoin.
Votez intelligemment et ne vous laissez pas endormir par des effets d’annonce.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 27/01/2026 à 09:33

Je pense qu'à la fin de son mandat le Doudou a appris à lire et il ne peut plus s'en passer ;-)

Signaler Répondre
avatar
Fautycroire le 27/01/2026 à 09:20

J attends une vraie promesse pour le développement de Lyon, du genre fonder une entreprise pour créer de la richesse sur mes fonds personnels et avec prise de risque personnelle aussi. Avec son diplôme d'école de commerce il pourrait le faire.....

Signaler Répondre
avatar
parole69 le 27/01/2026 à 09:16

🎶🎼 parole et parole 🎵 ah ce dodou quel chanteur

Signaler Répondre
avatar
Lyontoujours le 27/01/2026 à 09:16

Ou est mon ami qui avait lance un pari sur la nouvelle promesse de la semaine de Doudou? Je me lance, semaine prochaine, un pari un peu fou : fermer sa bouche, sa valise et la porte en partant.....

Signaler Répondre
avatar
pifou le 27/01/2026 à 09:12

on rase gratis? j’en veux 5 de plus stp

Signaler Répondre
avatar
Répetition le 27/01/2026 à 09:12

Il promets !

Il promets !

Signaler Répondre

