Lyon : panne majeure sur la ligne D du métro, des voyageurs évacués dans le tunnel

Ce vendredi 13 mars 2026, la ligne D du métro, la plus fréquentée du réseau TCL, est touchée par un "incident technique" depuis 11h06. Selon les informations communiquées par le réseau TCL, un défaut du pilotage automatique est à l’origine de cette panne.
Conséquence immédiate : "La ligne D circule uniquement de Grange Blanche à Gare de Vaise - G. Collomb. Les stations de Laennec à Gare de Vénissieux ne sont plus desservies", précise le réseau.
L’incident a également nécessité une opération délicate : trois rames de métro ont été évacuées directement dans le tunnel.
Reprise du trafic estimée à 12h30
Afin de permettre aux voyageurs de poursuivre leurs déplacements, le réseau TCL indique avoir mis en place des bus relais entre Grange Blanche et Gare de Vénissieux.
Des dispositifs d’information et d’accompagnement ont également été déployés dans les stations concernées pour orienter les usagers.
Le réseau de transport en commun ajoute que "Les équipes TCL, en lien avec les équipes techniques, présentent leurs excuses pour les désagréments occasionnés et restent pleinement mobilisées pour rétablir un fonctionnement normal".
La reprise normale du trafic est pour l’instant estimée à 12h30, même si la situation pourrait évoluer en fonction de l’intervention en cours.
quand tu fais un emprunt c'est pour acheter une voiture ou pour changer le joint d'un robinet qui fuit?Signaler Répondre
la dette c'est pour les investissements pas les dépenses ordinaires
pourquoi tu tousses ...Signaler Répondre
Il est où Bernard ?Signaler Répondre
A-t-il un bon bilan avec les transports en commun ? Et le reste...
Ils ont aussi escamoté Gautier Chapuis et Valentin Lugenstrass le temps de la campagne mais ils sont sur les listes ! Preuve que Bruno Bernard n'a pas l'intention d'être plus respectueux des Lyonnais en cas de réélection.Signaler Répondre
La dette du Sytral est passée de 426 millions d'euros à 1.5 milliards d'euros entre 2020 et 2025 et pourtant les escalators , les ascenseurs et les rames ne fonctionnent . L'architecte du désastre est Mr Bruno BernardSignaler Répondre
Bon . Bernard et les TCL tout le monde sait .C est normal on en parle 2 fois par semaine.Signaler Répondre
Mais le President de Lyon Parc Auto ? quelqu' un a des nouvelles ? Monsieur Bagnon vous vous souvenez ?
Ce personnage clivant qui va couter quelques milliers de voix a M Doucet des dimanche .
Disparu au champ d'horreur pour sauver les 2 losers ?
Encore !!!!!! Merci Bernard et le SytralSignaler Répondre
On ne cessera d'admirer l'idée lumineuse des Ecologistes d'avoir mis en concurrence deux opérateurs pour les transports en commun, qui doivent donc faire des économies sans doute excessives pour ne pas se faire dépasser par l'adversaire économique.Signaler Répondre
Sur le dos des utilisateurs.
Ça devient n'importe quoi les métros, bus et tramways dans Lyon...
Allez Bernard réveille toi au lieu de faire 10 annonces par jour ....il ne reste plus que 2 jours avant la 1ere claque ...Signaler Répondre