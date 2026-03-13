Lyon : panne majeure sur la ligne D du métro, des voyageurs évacués dans le tunnel

Ce vendredi 13 mars 2026, la ligne D du métro, la plus fréquentée du réseau TCL, est touchée par un "incident technique" depuis 11h06. Selon les informations communiquées par le réseau TCL, un défaut du pilotage automatique est à l’origine de cette panne.

Conséquence immédiate : "La ligne D circule uniquement de Grange Blanche à Gare de Vaise - G. Collomb. Les stations de Laennec à Gare de Vénissieux ne sont plus desservies", précise le réseau.

L’incident a également nécessité une opération délicate : trois rames de métro ont été évacuées directement dans le tunnel.

Reprise du trafic estimée à 12h30

Afin de permettre aux voyageurs de poursuivre leurs déplacements, le réseau TCL indique avoir mis en place des bus relais entre Grange Blanche et Gare de Vénissieux.

Des dispositifs d’information et d’accompagnement ont également été déployés dans les stations concernées pour orienter les usagers.

Le réseau de transport en commun ajoute que "Les équipes TCL, en lien avec les équipes techniques, présentent leurs excuses pour les désagréments occasionnés et restent pleinement mobilisées pour rétablir un fonctionnement normal".

La reprise normale du trafic est pour l’instant estimée à 12h30, même si la situation pourrait évoluer en fonction de l’intervention en cours.