Lyon : il éclaire les voitures avec son téléphone avant de passer à l’action sous les yeux de la police

Ce mardi 10 mars, vers 22h30, un équipage de la police nationale effectuait une opération de sécurisation dans ce quartier du 2e arrondissement de Lyon, plus précisément dans le secteur Verdun-Suchet.

Dans le tunnel de la rue Delandine, sous les voies ferrées, les fonctionnaires repèrent alors un individu au comportement suspect. L’homme éclaire l’habitacle de plusieurs véhicules stationnés à l’aide de la lampe de son téléphone portable.

Les policiers observent la scène pendant quelques minutes. Peu après, l’individu brise la vitre d’une voiture et s’empare d’une sacoche d’ordinateur à l’intérieur du véhicule.

En récidive

Les forces de l’ordre interviennent immédiatement et interpellent le suspect juste après les faits. Ivre au moment de son arrestation, cet homme de 40 ans, de nationalité tunisienne, est placé en garde à vue à l’issue de son dégrisement.

Le propriétaire du véhicule visé dépose plainte et récupère la sacoche qui lui avait été dérobée. Lors de son audition, le suspect reconnaît les faits. Les policiers constatent également qu’il se trouve en récidive de vol avec dégradation.

Présenté ce jeudi 12 mars 2026 devant le parquet de Lyon en comparution immédiate, il a été condamné à six mois de prison ferme.