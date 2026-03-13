Faits Divers

Lyon : il éclaire les voitures avec son téléphone avant de passer à l’action sous les yeux de la police

Les policiers ont surpris un voleur en pleine action dans le secteur de Perrache, à Lyon.

Ce mardi 10 mars, vers 22h30, un équipage de la police nationale effectuait une opération de sécurisation dans ce quartier du 2e arrondissement de Lyon, plus précisément dans le secteur Verdun-Suchet.

Dans le tunnel de la rue Delandine, sous les voies ferrées, les fonctionnaires repèrent alors un individu au comportement suspect. L’homme éclaire l’habitacle de plusieurs véhicules stationnés à l’aide de la lampe de son téléphone portable.

Les policiers observent la scène pendant quelques minutes. Peu après, l’individu brise la vitre d’une voiture et s’empare d’une sacoche d’ordinateur à l’intérieur du véhicule.

En récidive

Les forces de l’ordre interviennent immédiatement et interpellent le suspect juste après les faits. Ivre au moment de son arrestation, cet homme de 40 ans, de nationalité tunisienne, est placé en garde à vue à l’issue de son dégrisement.

Le propriétaire du véhicule visé dépose plainte et récupère la sacoche qui lui avait été dérobée. Lors de son audition, le suspect reconnaît les faits. Les policiers constatent également qu’il se trouve en récidive de vol avec dégradation.

Présenté ce jeudi 12 mars 2026 devant le parquet de Lyon en comparution immédiate, il a été condamné à six mois de prison ferme.

avatar
pompom01 le 13/03/2026 à 14:28
Edifiant a écrit le 13/03/2026 à 12h55

C est toujours les memes glandus:
"Alors je vais garer mon véhicule dans le tunnel de la rue Delandine et laisser une sacoche d ordinateur en évidence sur le siege "
Je ne comprends pas , on a cassé ma vitre.."
Une question : T'es vraiment C...? ou alors on t a marché dessus ?

on devrait pouvoir laisser ses affaires dans la voiture dans un pays normal

Signaler Répondre
avatar
Ton problème ma poule le 13/03/2026 à 14:11
Edifiant a écrit le 13/03/2026 à 12h55

C est toujours les memes glandus:
"Alors je vais garer mon véhicule dans le tunnel de la rue Delandine et laisser une sacoche d ordinateur en évidence sur le siege "
Je ne comprends pas , on a cassé ma vitre.."
Une question : T'es vraiment C...? ou alors on t a marché dessus ?

C'est que tu cautionnes le système actuel ou la sécurité n'existe plus. Tu es un gochard qui va amener une belle droite bien dure au pouvoir BRAVO

Signaler Répondre
avatar
Traveler le 13/03/2026 à 13:41

on en a à la pelle dans ce pays !!

Signaler Répondre
avatar
Edifiant le 13/03/2026 à 12:55
mazipoumo a écrit le 13/03/2026 à 12h39

C'est toujours le même profil.

C est toujours les memes glandus:
"Alors je vais garer mon véhicule dans le tunnel de la rue Delandine et laisser une sacoche d ordinateur en évidence sur le siege "
Je ne comprends pas , on a cassé ma vitre.."
Une question : T'es vraiment C...? ou alors on t a marché dessus ?

Signaler Répondre
avatar
mazipoumo le 13/03/2026 à 12:39

C'est toujours le même profil.

Signaler Répondre

