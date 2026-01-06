Faits Divers

Ce secteur près de Lyon où les voitures étaient pillées nuit après nuit

Photo d'illustration - LyonMag

Les vols à la roulotte se multipliaient depuis plusieurs semaines dans l’Ouest lyonnais.

C'est un fléau qui touche toute l'agglomération lyonnaise. Depuis la mi-décembre 2025, les communes de Chaponost, Brignais et Saint-Genis-Laval étaient particulièrement touchées par une série de faits similaires. En moins de deux semaines, près d’une centaine de véhicules auraient été visités, selon les éléments de l’enquête.

Face à cette recrudescence, les gendarmes de la brigade de Brignais, appuyés par la brigade de recherches de Givors, ont engagé de multiples investigations pour identifier les auteurs. Des surveillances discrètes ont été mises en place sur plusieurs secteurs, avec le renfort du PSIG de Givors.

Dans la nuit du 26 au 27 décembre, un dispositif de surveillance permet aux enquêteurs de surprendre deux hommes en flagrant délit de vol à la roulotte. Les suspects, qui circulaient à bord d’un véhicule, sont suivis puis interpellés quelques minutes plus tard par les militaires de la Compagnie de gendarmerie de Givors. Le butin dérobé est immédiatement restitué au propriétaire du véhicule ciblé.

À l’issue de leur garde à vue, les deux hommes ont été déférés devant le tribunal judiciaire de Lyon. Ils ont été placés en détention provisoire dans l’attente de leur procès.

Zut le 06/01/2026 à 07:25
lololoololo69 a écrit le 06/01/2026 à 06h07

3 fois ma voiture en 2025 alors j’espère que ces moins que rien vont y rester un moment

Idem, trois fois sur venissieux cette année. Alors j'espère aussi que la justice va enfin faire son boulot.

Fongle le 06/01/2026 à 07:07

Cher ballon : il consomme du proto juste sous une caméra ... et écope de 1 500 € d’amende !
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2026/01/05/a-mions-il-consomme-du-protoxyde-d-azote-juste-devant-une-camera-et-ecope-de-1-500-d-amende

Une chance pour la France le 06/01/2026 à 06:56

On parie ?

à villeurbanne aussi le 06/01/2026 à 06:56
lololoololo69 a écrit le 06/01/2026 à 06h07

3 fois ma voiture en 2025 alors j’espère que ces moins que rien vont y rester un moment

entre gratte ciel et INSA

lololoololo69 le 06/01/2026 à 06:07

3 fois ma voiture en 2025 alors j’espère que ces moins que rien vont y rester un moment

