Ce secteur près de Lyon où les voitures étaient pillées nuit après nuit

C'est un fléau qui touche toute l'agglomération lyonnaise. Depuis la mi-décembre 2025, les communes de Chaponost, Brignais et Saint-Genis-Laval étaient particulièrement touchées par une série de faits similaires. En moins de deux semaines, près d’une centaine de véhicules auraient été visités, selon les éléments de l’enquête.

Face à cette recrudescence, les gendarmes de la brigade de Brignais, appuyés par la brigade de recherches de Givors, ont engagé de multiples investigations pour identifier les auteurs. Des surveillances discrètes ont été mises en place sur plusieurs secteurs, avec le renfort du PSIG de Givors.

Dans la nuit du 26 au 27 décembre, un dispositif de surveillance permet aux enquêteurs de surprendre deux hommes en flagrant délit de vol à la roulotte. Les suspects, qui circulaient à bord d’un véhicule, sont suivis puis interpellés quelques minutes plus tard par les militaires de la Compagnie de gendarmerie de Givors. Le butin dérobé est immédiatement restitué au propriétaire du véhicule ciblé.

À l’issue de leur garde à vue, les deux hommes ont été déférés devant le tribunal judiciaire de Lyon. Ils ont été placés en détention provisoire dans l’attente de leur procès.