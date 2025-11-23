Oullins : des voleurs rôdent dans un parking, mais une Tesla filme tout

Mercredi 19 novembre, aux alentours de 19 heures, trois personnes ont été filmées alors qu’elles tentaient d’accéder à plusieurs voitures stationnées dans le parking souterrain du Carrefour Market d’Oullins, sur la Grande Rue. Les images, captées par le système de vidéosurveillance embarqué d’une Tesla, montrent un homme inspecter l’habitacle avant de tester la poignée de portière, puis de passer au véhicule voisin.
Quelques instants plus tard, les trois individus s’enfuient en direction de la sortie. Le propriétaire de la Tesla confie à nos confrères du Progrès qu'une alarme provenant d’une autre voiture — une Golf dont la vitre arrière a été brisée — aurait provoqué leur retrait précipité.
Alerté par une notification indiquant qu'une porte de son véhicule serait ouverte, le propriétaire s’est rendu rapidement sur place, résidant à proximité immédiate du parking.
Une publication en ligne rapidement repérée
Le conducteur décide de partager les vidéos sur les réseaux sociaux afin d’attirer l’attention sur ces tentatives de vols. Sa publication – permettant d'identifier formellement l'un des malfaiteurs – a largement été commentée et relayée. Cette dernière a finalement été retirée par les modérateurs, cette pratique étant pour rappel illégale.
Il assure avoir été contacté dès le lendemain par un service de police qui avait consulté les images diffusées en ligne. Les vidéos, transmises ensuite aux enquêteurs, auraient permis d’identifier au moins l’un des individus. Le propriétaire de la Tesla prévoyait de déposer plainte pour contribuer à l’avancée de l’enquête.
Les enregistrements fournis par les Tesla, activés automatiquement en cas de mouvement suspect, sont réputés pour leur qualité. Grâce à plusieurs caméras intégrées et au mode "sentinelle" (anti-vol), l’ensemble des abords du véhicule est filmé, permettant de documenter précisément ce type d’agissements dans les parkings.
