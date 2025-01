Lyon : interpellation d’un suspect après deux vols à la roulotte

C’est un passant qui a permis aux policiers de localiser le suspect. Vers 15h15, lundi 6 janvier, avenue de Saxe (Lyon 3e), cet homme signale aux forces de l’ordre qu’un individu vient de fracturer une voiture stationnée.

Le suspect, désigné par le témoin, prend alors la fuite à pied en direction du 6e arrondissement. Après une brève course-poursuite, les policiers parviennent à l’interpeller rue Servient. Lors de sa fuite, il s’était débarrassé d’un sac contenant des objets volés, à la fois issus de ce premier véhicule et d’un autre vol à la roulotte commis une heure plus tôt rue Vendôme.

Les deux victimes ont déposé plainte. L’homme, âgé de 38 ans et déjà bien connu des services de police, a été placé en garde à vue. Peu coopératif, il a refusé de répondre aux auditions et de se soumettre aux relevés signalétiques, précise Le Progrès. Présenté au tribunal ce mercredi 8 janvier, il était poursuivi pour vols avec dégradations et refus de prélèvements.