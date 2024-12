Lyon : deux SDF arrêtés en possession d'un gilet pare-balles et de menottes de police

Deux sans-abris, âgés de 20 et 21 ans, ont été condamnés à huit mois de prison ferme mercredi 18 décembre. Les faits remontent au dimanche précédent, aux abords de la gare de la Part-Dieu (3e arrondissement de Lyon).

Ce jour-là, vers 17 h 30, des policiers en patrouille ont été intrigués par le comportement suspect des deux jeunes hommes. Cachés derrière un poteau, ils observaient discrètement le contenu d’une sacoche d’ordinateur. Lorsqu’ils ont pris la direction de la station de métro, les forces de l’ordre ont décidé de les suivre et de les contrôler sur le quai de la ligne B.

Lors de la fouille, les policiers ont découvert une sacoche d’ordinateur contenant un PC et une bombe lacrymogène, ainsi qu’un sac de sport renfermant un téléphone, un gilet pare-balles et des menottes de la police nationale. Incapables de justifier la provenance de ces objets, les deux suspects ont été interpellés et placés en garde à vue.

L’enquête a permis de remonter l’origine du butin à deux vols à la roulotte commis dans la nuit précédente à Roanne (Loire). La propriétaire de l’ordinateur avait déposé plainte après le vol de son véhicule, fracturé à l’aide d’une plaque d’égout. L’autre victime, un policier, s’était fait dérober son sac contenant du matériel professionnel selon le même procédé.

Lors de l’audience en comparution immédiate, les deux jeunes hommes ont en partie reconnu les faits. Défavorablement connus des services de police, ils ont été condamnés à huit mois de prison ferme, avec révocation d'un sursis antérieur.