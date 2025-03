Lyon : un adolescent frappé et dépouillé à la Part-Dieu, ses agresseurs filment la scène

Un jeune homme de 16 ans a été victime d’une violente agression, mercredi 5 mars, dans un parking du centre commercial de la Part-Dieu à Lyon. Deux mineurs l’ont passé à tabac avant de lui voler son téléphone et ses AirPods (écouteurs sans-fils), puis ont pris la fuite.

Rapidement repérés sur les images de vidéosurveillance, les suspects, âgés de 15 et 16 ans, ont été interpellés peu après l’agression et placés en garde à vue, précise Le Progrès. Lors de leur audition, ils ont reconnu les faits et avoué avoir filmé la scène. L’exploitation du téléphone de l’un d’eux a confirmé cette déclaration. Ils avaient aussi utilisé la carte bancaire de la victime via son téléphone.

Présentés ce vendredi devant un juge des enfants, les deux adolescents étaient poursuivis pour extorsion aggravée.