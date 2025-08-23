La Fête de l’agriculture s’invite à Saint-Romain-de-Popey ce week-end

Cela fait maintenant plusieurs années que les Jeunes Agriculteurs du Rhône organisent la Fête de l’agriculture via leur association agriculture jeune. Un événement où toutes les filières agricoles du Rhône sont représentées. Cette année, la Fête de l’agriculture se tiendra à Saint-Romain-de-Popey le 23 août. Et 1500 personnes sont attendues sur place.

Concours, marché d’artisanat et repas

Plusieurs temps forts rythmeront la journée qui commencera à 10h avec le début des concours bovins, suivi de l’inauguration et des discours officiels à 11h, puis ce sera au tour de la raie d’ouverture de la Finale départementale de Labour à 12h. Les concours bovins reprendront à 13h30, avant le début du concours de labour à 14h. Mais il n’y a pas de concours sans récompenses, une remise des prix se tiendra à 18h. La journée se terminera sur un repas dansant à 20h avec jambon à la broche et DJ set au programme.

A noter que le concours de labour sera la finale départementale de labour. Une qualification pour la finale régionale 2026 est donc à la clé. Elle réunira une vingtaine de jeunes agriculteurs.

D’autres activités seront proposées tout au long de la journée entre marche fermier, mini ferme et animations. Un marché d’artisanat et de producteur locaux sera installé.

Une action solidaire pour offrir une rentrée digne à des enfants en situation de précarité

Nouvelle édition et nouvelle action. Cette année, les jeunes agriculteurs du Rhône s’associent à l’association Les Suricates afin d’organiser une collecte solidaire de fournitures scolaires lors de l’événement. L’objectif est d’offrir une rentrée digne à des enfants en situation de précarité en leur fournissant le matériel scolaire nécessaire.

Une trentaine d’enfants d’une association qui soutient des enfants en situation de vulnérabilité seront accueillis. Ils auront le droit à une visite des animaux de la mini-ferme, des ateliers pédagogiques sur la vie à la ferme, des balades en calèche et tracteurs à pédales, ainsi qu’une découverte des produits locaux.