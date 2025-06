Audience sous tension à Villefranche-sur-Saône : un détenu crache sur la procureure et finit évacué du tribunal

Il était poursuivi pour une série de violences commises à l’intérieur du centre pénitentiaire les 19 et 27 mai.

Tout aurait commencé par une dispute avec son codétenu, à qui il reprochait des accusations liées à la possession d’une lame. L’altercation a dégénéré en agression avec notamment un coup de couteau, entraînant une incapacité totale de travail (ITT) de deux jours pour la victime. Le jour même, placé en confinement, il aurait également insulté et menacé deux surveillantes, pour un différend lié à son linge.

Quelques jours plus tard, il s’en serait cette fois pris à un surveillant après l’annulation d’un parloir en visioconférence avec son avocat. Armé d’un couteau en céramique (indécelable par les détecteurs de métaux), il aurait tenté de frapper l’agent, transperçant son gilet de protection sans le blesser. L’intervention de plusieurs surveillants a été nécessaire pour le maîtriser.

L’audience du 12 juin a été marquée par une forte tension. Dès le début de la comparution, le détenu s’est illustré par son comportement agressif, allant jusqu’à cracher sur la procureure, précise le Progrès. Averti qu’il serait jugé en son absence au moindre écart, il a continué à hurler depuis le box, frappant les parois de la vitre et multipliant les invectives. Face à ces débordements répétés, l’escorte a dû intervenir pour l’évacuer, contraignant le tribunal à poursuivre l’audience sans lui.

Il n’a été brièvement ramené dans le box que pour l’énoncé du jugement, avant de repartir sous escorte en insultant une nouvelle fois la présidente et en hurlant qu'il comptait faire appel de la décision.

Il a ainsi été condamné à trois ans de prison ferme et devra verser des dommages et intérêts à quatre surveillants. 1 500 euros pour celui victime du coup de couteau et 500 euros pour les trois autres qui ont du intervenir.