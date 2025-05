Situations irrégulières, recel, stupéfiants : les policiers lyonnais font un carton à la Guillotière

Entre 17h et 19h30, les effectifs de la division centre, appuyés par la CRS 83, la PAF et la police municipale — soit 51 agents au total — ont été mobilisés sur plusieurs zones : la place Gabriel-Péri (Lyon 3e/7e), la place Mazagran (Lyon 7e), et le secteur Villeroy/Vendôme (Lyon 3e). Au total, 74 individus ont été contrôlés.

D'après nos informations, parmi les infractions relevées, quatre personnes ont été placées en garde à vue. Un sans-domicile fixe algérien en situation irrégulière a été interpellé pour trafic de stupéfiants en tant que vendeur. Un second, également algérien sans domicile et en situation irrégulière, est suspecté de recel de vol de téléphone portable. Enfin, un troisième — de même nationalité – a été interpellé pour cession de médicaments classés comme psychotropes.

Un autre individu a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, violences volontaires avec arme par destination sur une personne dépositaire de l’autorité publique, outrage et rébellion.

Au cours de l'opération, cinq autres étrangers en situation irrégulière ont été remis à la Police aux frontières. Face à cette présence policière renforcée dans le secteur, "des commerçants ont exprimé leur satisfaction" nous confie une source sécuritaire.