Dans le cadre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien, la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a mené une opération "ville sécurité renforcée" à Lyon, les 19 et 20 novembre 2025, ciblant les quartiers Guillotière (7ᵉ) et Villeroy (3ᵉ).

La préfecture rappelle que "des opérations similaires avaient été menées, ces derniers mois, dans les secteurs Terreaux / Croix-Rousse, Guillotière / Mazagran, Cité Jardin et Part-Dieu à Lyon, mais aussi à Vénissieux, Rillieux-la-Pape, Bron, Villeurbanne, Meyzieu et Oullins-Pierre-Bénite."

Au total, 194 policiers nationaux — effectifs de la division, effectifs départementaux, SISTC, CRS et police aux frontières — ont été mobilisés, aux côtés de douaniers, d’agents de la police municipale et de la Ville de Lyon, ainsi que de l’URSAFF et de la RATP. Un dispositif qualifié d’"exceptionnel" par les services de l'État.

Le bilan fait état de près de 750 personnes contrôlées par les forces de l’ordre et les contrôleurs des transports publics. 14 individus ont été interpellés, tandis que 10 étrangers en situation irrégulière ont été remis à la police aux frontières.

Au total, 97 infractions ont été relevées, notamment pour jets de détritus, délits routiers, défaut de titre de transports et contrebande. Les agents ont dressé 27 amendes forfaitaires délictuelles, principalement pour consommation de stupéfiants, vente à la sauvette, défaut d’assurance et défaut de permis.

Les services ont également saisi 70 paquets de cigarettes de contrebande, 30 paquets de tabac à chiquer et 26 304 euros en numéraire.

Une opération antifraude menée en parallèle a permis le contrôle de 4 commerces, entraînant 1 procédure pour recel et blanchiment et 2 procédures pour travail dissimulé.

À l'issue de cette opération, la Préfète du Rhône, Fabienne Buccio a félicité "l’ensemble des services engagés dans cette opération au service des habitants de Lyon."