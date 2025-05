"Nous exigeons des actes, pas des discours" : Thomas Rudigoz réclame des renforts de police à Bruno Retailleau après l’agression au couteau dans le métro à la Guillotière

Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme a été gravement poignardé à la station de métro Guillotière-Gabriel Péri. Les jours de la victime ne seraient pas en danger, tandis que l’auteur des faits est toujours en cavale.

Face à cette agression et l’augmentation de la délinquance dans ce quartier, le chef de file du parti Renaissance à Lyon, Thomas Rudigoz, a décidé d’interpeller le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, ainsi que le maire écologiste, Grégory Doucet.

Plusieurs réclamations pour sécuriser le secteur

Dans un communiqué publié ce lundi 26 mai, l'ancien député demande à Bruno Retailleau "une augmentation durable des effectifs de police nationale dans ce quartier, particulièrement touché par l’insécurité". "Une lutte accrue contre les trafics doit être la priorité", ajoute-t-il.

Thomas Rudigoz et le parti Renaissance souhaitent que la municipalité renforce "la présence de la police municipale, notamment avec des brigades GOM (Groupes Opérationnels Mobiles ndlr)" dans le quartier de la Guillotière, qu’elle établisse "le déport actif des images de vidéoprotection vers la police nationale, pour permettre des interventions plus rapides et plus efficaces" et coordonne sur le long terme la police municipale et nationale.