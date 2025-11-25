"Un point central de recel et du trafic en tous genres" à Lyon : fermeture administrative du "Café DZ"

Une fermeture administrative de trois mois a été prononcée à l'encontre des établissements "Café DZ" et "Orani Coiffure BIBI SERVICES", tous deux exploités par la société CAFE DZ et situés 12 rue Montebello à Lyon 3e. L’arrêté, daté de ce lundi 24 novembre, s’appuie sur une série de constats effectués par la police entre l’été et l’automne 2025.

Le document rappelle d’abord que le rapport de la Direction interdépartementale de la Police nationale, transmis le 13 octobre, a conduit la préfecture à inviter le gérant à faire connaître ses observations. Un courrier recommandé du 27 octobre est resté sans réponse, le pli ayant été "pli avisé et non réclamé."

Les services de police décrivent plusieurs faits à l’origine de cette décision. Le 17 juillet, à 22h10, des fonctionnaires en patrouille ont constaté "une forte affluence devant l'établissement à l'enseigne 'CAFE DZ' […] les clients étaient installés sur des tables et des chaises se trouvant sur le trottoir créant un trouble à l'ordre public." Les policiers relèvent également que "le gérant ne pouvait fournir […] l'arrêté municipal l'autorisant à exploiter une terrasse" et que la signalisation d’interdiction de fumer n’était pas affichée.

Le 1ᵉʳ octobre, c’est au sein du salon de coiffure rattaché au café que les policiers ont interpellé un individu"défavorablement connu des services de police", entré pour se réfugier et tenter de dissimuler des affaires. Leur intervention a permis "la découverte de 20 paquets de cigarettes de contrebande cachés par ce dernier à l'intérieur du salon." L’homme a également été verbalisé pour vente à la sauvette.

Trois jours plus tard, le 4 octobre, les policiers ont interpellé deux auteurs présumés d’un vol à l’arraché Place Bir-Hakeim, après les avoir vus "s'engouffrant dans le salon de coiffure […] les policiers procédaient aux deux interpellations". L’un d’eux était en possession "de la chaîne en or dérobée une demi-heure plus tôt."

La préfecture estime que les deux établissements "constituent un point central de recel et du trafic en tous genres" dans un quartier "criminogène", et souligne que "les individus utilisent régulièrement la terrasse de ces établissements dans ces trafics et se réfugient à l'intérieur, sans l'intervention des gérants."