Judiciaire

"Un point central de recel et du trafic en tous genres" à Lyon : fermeture administrative du "Café DZ"

Les contrôles policiers menés depuis l’été à la Guillotière ont conduit à une décision ferme de la préfecture.

Une fermeture administrative de trois mois a été prononcée à l'encontre des établissements "Café DZ" et "Orani Coiffure BIBI SERVICES", tous deux exploités par la société CAFE DZ et situés 12 rue Montebello à Lyon 3e. L’arrêté, daté de ce lundi 24 novembre, s’appuie sur une série de constats effectués par la police entre l’été et l’automne 2025.

Le document rappelle d’abord que le rapport de la Direction interdépartementale de la Police nationale, transmis le 13 octobre, a conduit la préfecture à inviter le gérant à faire connaître ses observations. Un courrier recommandé du 27 octobre est resté sans réponse, le pli ayant été "pli avisé et non réclamé."

Les services de police décrivent plusieurs faits à l’origine de cette décision. Le 17 juillet, à 22h10, des fonctionnaires en patrouille ont constaté "une forte affluence devant l'établissement à l'enseigne 'CAFE DZ' […] les clients étaient installés sur des tables et des chaises se trouvant sur le trottoir créant un trouble à l'ordre public." Les policiers relèvent également que "le gérant ne pouvait fournir […] l'arrêté municipal l'autorisant à exploiter une terrasse" et que la signalisation d’interdiction de fumer n’était pas affichée.

Le 1ᵉʳ octobre, c’est au sein du salon de coiffure rattaché au café que les policiers ont interpellé un individu"défavorablement connu des services de police", entré pour se réfugier et tenter de dissimuler des affaires. Leur intervention a permis "la découverte de 20 paquets de cigarettes de contrebande cachés par ce dernier à l'intérieur du salon." L’homme a également été verbalisé pour vente à la sauvette.

Trois jours plus tard, le 4 octobre, les policiers ont interpellé deux auteurs présumés d’un vol à l’arraché Place Bir-Hakeim, après les avoir vus "s'engouffrant dans le salon de coiffure […] les policiers procédaient aux deux interpellations". L’un d’eux était en possession "de la chaîne en or dérobée une demi-heure plus tôt."

La préfecture estime que les deux établissements "constituent un point central de recel et du trafic en tous genres" dans un quartier "criminogène", et souligne que "les individus utilisent régulièrement la terrasse de ces établissements dans ces trafics et se réfugient à l'intérieur, sans l'intervention des gérants."

le problème le 25/11/2025 à 18:50
Tr a écrit le 25/11/2025 à 14h05

Il faut simplement changer de trottoir

C'est que bien souvent c'est des deux cotés ?

Comme quoi tout arrive ! le 25/11/2025 à 18:32
Ex Précisions a écrit le 25/11/2025 à 13h31

DZ comme DZ Mafia ?
Il ne faut pas s'étonner, c'est vraiment de la provoc de délinquant.

J'allais poster la même référence DZ comme dans DZ mafia, et demander à LFI 69 ce qu'il en pense.
C'est donc la preuve que tu peux, dans un fascinant et inexplicable éclair de lucidité, poster quelque chose d'intelligent.

KAKOU69 le 25/11/2025 à 18:04
ah ! a écrit le 25/11/2025 à 16h37

La rue Montebello d’avant ….
nostalgie :(

A l'époque c'était la rue des commerçants , les rois de la vaisselle .

CéLaSoumission le 25/11/2025 à 17:49

Imaginez si la mafia FR ou des FR café feraient pareil en Algérie...

Karl le 25/11/2025 à 17:42

Sacrée clientèle dans ces établissements. La moitié de la journée en prenant un café, ça doit être rentable. Forcément, le chiffre d'affaires vient d'autre chose.

Rlb le 25/11/2025 à 17:27

Burgers, Barbers, Telephonies, dans quelques temps, les autres commerces auront disparu
IA nous livrera

ah ! le 25/11/2025 à 16:37

La rue Montebello d’avant ….
nostalgie :(

Sarah Connor le 25/11/2025 à 16:10

Ce sont des potes à Delogu oiu c'est comment ?

Vendredi le 25/11/2025 à 15:58

Donnez les noms des propriétaires pour savoir qui fait du trafic ...

bouliboul le 25/11/2025 à 15:40

Qui aurait pu croire qu'avec un tel nom, cet établissement serait rempli de voleurs ?
On ne peut plus faire confiance à personne.

Houpla boum le 25/11/2025 à 15:35
Ex Précisions a écrit le 25/11/2025 à 13h31

DZ comme DZ Mafia ?
Il ne faut pas s'étonner, c'est vraiment de la provoc de délinquant.

Mr précision, il faudrait se renseigner DZ est la signalétique internationale de l'Algérie (comme la France c'est FR)
Les fondateurs de la DZ mafia sont des Algériens Voila pourquoi DZ.

mamipouzo le 25/11/2025 à 15:31

Filiale de DZ Mafia qui affiche la couleur.

johnny le 25/11/2025 à 14:55

En même temps tout les café barber réparation téléphone Guillotière ect

eurpbo le 25/11/2025 à 14:49

surprenant

Tr le 25/11/2025 à 14:05
mais pourtant a écrit le 25/11/2025 à 13h24

On nous avait dit que tout allait bien dans le quartier ! pour certains évidemment !

Il faut simplement changer de trottoir

Cela vous parle le 25/11/2025 à 13:54

Vente de produits illégaux : après Shein, Temu, AliExpress... eBay visée par une enquête

Ex Précisions le 25/11/2025 à 13:31

DZ comme DZ Mafia ?
Il ne faut pas s'étonner, c'est vraiment de la provoc de délinquant.

mais pourtant le 25/11/2025 à 13:24

On nous avait dit que tout allait bien dans le quartier ! pour certains évidemment !

Les honnêtes gens sont ennuyeux. Place aux criminels. le 25/11/2025 à 13:09

Hommage à Kessaci de Marseille tout en fumant un joint.
C'est la nouvelle normalité. Les gens ont le devoir d'être heureux.
Place aux criminels et vive LFI !

