Villefranche-sur-Saône : fermeture en urgence de ce restaurant pour manquements graves à l’hygiène

La préfecture du Rhône a annoncé ce 1er octobre la fermeture en urgence du restaurant Turc Mesken, situé au 428 rue de Belleroche à Villefranche-sur-Saône.

La mesure a été prise "suite à un contrôle", ou des "des manquements graves aux minima des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire" ont été constatés.

La préfecture précise que "la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées, constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent."

Cette fermeture administrative sera levée "dès que l’établissement sera aux normes en vigueur", soulignent les services de l'État.