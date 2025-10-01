Judiciaire

Villefranche-sur-Saône : fermeture en urgence de ce restaurant pour manquements graves à l’hygiène

La décision est tombée après un contrôle révélant de graves insuffisances sanitaires.

La préfecture du Rhône a annoncé ce 1er octobre la fermeture en urgence du restaurant Turc Mesken, situé au 428 rue de Belleroche à Villefranche-sur-Saône.

La mesure a été prise "suite à un contrôle", ou des "des manquements graves aux minima des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire" ont été constatés.

La préfecture précise que "la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées, constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent."

Cette fermeture administrative sera levée "dès que l’établissement sera aux normes en vigueur", soulignent les services de l'État.

mdr 69 le 01/10/2025 à 19:12
Watt a écrit le 01/10/2025 à 18h39

Ça ne serait pas plus simple de demander des preuves de formation aux règles d'hygiènes avant d'autoriser l'ouverture de ce type de restauration ?

la formation aux bonnes pratiques d'hygiène d'au moins un membre du personnel est obligatoire depuis 2011. Mais au delà de connaître la loi, faut-il avoir envie de la respecter.

Tatin le 01/10/2025 à 18:46

Est ce que c'est mesquin de le fermer ?

Watt le 01/10/2025 à 18:39

Ça ne serait pas plus simple de demander des preuves de formation aux règles d'hygiènes avant d'autoriser l'ouverture de ce type de restauration ?

