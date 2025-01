Tapage nocturne, vente illégale de tabac : un bar du 2ᵉ arrondissement de Lyon fermé pour trois mois

La préfecture du Rhône a ordonné, le 10 janvier 2025, la fermeture temporaire de trois mois du bar "The Truth", situé dans le 2ᵉ arrondissement de Lyon, près de la M7. Une sanction justifiée par plusieurs infractions relevées lors de contrôles successifs.

Le 19 septembre 2024, un contrôle de police avait permis de constater que le bar dépassait l’horaire légal de fermeture fixé à 1 h du matin dans le département. Cet écart a entraîné une première alerte, les autorités évoquant "une atteinte à l’ordre public, à la sécurité, la moralité et la tranquillité publique."

Un mois plus tard, le 18 octobre 2024, une opération du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) révélait la vente illégale de tabac à narguilé. Les troubles se sont poursuivis, avec une intervention le 24 novembre 2024 pour un tapage nocturne. À cette occasion, des clients en état d’ivresse et en possession de protoxyde d’azote ont été identifiés, et un salarié non déclaré a été découvert.

Face à ces infractions cumulées, la préfecture a décidé de fermer l’établissement jusqu’au 10 avril 2025.