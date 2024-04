Près de Lyon : un fast-food fermé en urgence après un contrôle d’hygiène

Les contrôles sanitaires ne cessent de se multiplier ces dernières semaines dans le Rhône. Ce lundi, c’est le fastfood Le Spécial situé cours Emile-Zola à Villeurbanne qui a reçu la visite de la direction départementale de la protection des populations.

Suite à ce contrôle, la préfecture du Rhône a ordonné la fermeture administrative de l’établissement mettant en avant plusieurs manquements aux règles. Sont notamment mis en cause : une absence de maîtrise de la chaîne du froid, une absence de traçabilité des denrées, de mauvaises conditions de stockage, un défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production, de stockage et des équipements, une absence de poubelle hygiénique ou encore une méconnaissance des bonnes pratiques d’hygiène.

Les autorités estiment pour le moment que Le Spécial représente "une menace importante pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication".

Le restaurant proposant des pizzas, des burgers ou encore des tacos ne pourra rouvrir avant un nouveau contrôle de la DDPP.