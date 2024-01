Un nouveau KFC Rue de la Ré à Lyon : c’est la guerre du burger

Dans le 2ème arrondissement de la ville, la rue de la République, menant à l’Opéra, est l’une des plus empruntées de Lyon. Bon nombre d’enseignes de restauration rapide s’y sont installées et à l’heure des repas, la foule s’empresse de s’y rendre. Nous y trouvons déjà de nombreuses grandes chaines et notamment plusieurs fast-foods, presque les uns en face des autres.

Si l’enseigne McDonald’s s’est installée dans cette artère en 2015, Quick a aussi ouvert ses portes il y a quelques mois. Ce serait donc désormais au tour de KFC de venir s’ajouter à la liste. Selon nos confrères de la Tribune de Lyon, il devrait prendre la place de EXKI, une enseigne de restauration rapide belge. Il serait donc placé en face de Quick, à l’angle de la rue Gentil.

Une installation non-désirée par les écologistes

Le parti écologiste avait déjà communiqué sur le sujet, lorsque le projet KFC voulait s’implanter en 2021 et 2022 à la Croix-Rousse et à la Guillotière. Aujourd’hui, ils se disent ne pas être favorables à cette décision mais expliquent être impuissants. La transaction se fait entre deux acteurs privés, la Ville ne peut pas intervenir. De plus, KFC et ses pratiques ne sont pas réputés pour être durables et responsables. Ayant déjà été au cœur de scandales, ils étaient accusés de se fournir auprès d'élevages de poulets intensifs, ne respectant pas les critères du bien-être animal. Un argument supplémentaire à la défaveur du parti EELV.

Un contraste notable

Quant aux commerçants, ils semblent être également contre cette nouvelle ouverture. Johanna Benedetti, vice-présidente de l'association de commerçants “My Presqu’ile Lyon“, s’est exprimée auprès de BFM Lyon. Elle indique que cette installation ne va pas de pair avec l’image et la réputation de la capitale de la gastronomie. “On ne peut pas se réjouir d’un tel projet“, déplore-t-elle.

E.M