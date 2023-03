Lyon : l’opposition furieuse de ne pas être consultée pour la piétonisation de la rue de la Ré

Alors qu’une conférence de presse est prévue ce vendredi par la mairie pour présenter les grandes lignes de l’apaisement de la Presqu’île lyonnaise, l’opposition demande son report pour participer au projet.

A l’intérieur de ce grand projet d’apaisement de la Presqu’île se trouve celui de la piétonnisation totale de la rue de la République. Si cette dernière est actuellement interdite aux voitures, les bus et véhicules de livraisons peuvent y circuler. Avec ce projet, les piétons auraient la voie libre pour y circuler.

"Comme de nombreux Lyonnais, nous avons appris votre volonté de piétonniser la rue de la République entre l’Hôtel de ville et la rue Grenette" débute le communiqué de presse commun de Georges Kepenekian président du groupe "Progressistes et Républicains", Yann Cucherat président du groupe "Pour Lyon" et Pierre Oliver président du groupe "Droite, Centre et Indépendants".

Les élus sont donc surpris qu’aucune concertation n’ait eu lieu entre eux et la majorité EELV. "Sur un sujet aussi sensible et aussi structurant, il nous semble pourtant essentiel d’associer l’ensemble des acteurs concernés et pas seulement ceux qui soutiennent cette démarche" expliquent-ils.

Les trois présidents de groupe de droite demandent "de surseoir à la conférence de presse que vous avez planifiée (vendredi) et de nous expliquer de quelle manière vous allez impliquer les collectifs qui vous interpellent, ainsi que l’ensemble des habitants et usagers concernés, dans une démarche plus collaborative et respectueuse de tous".