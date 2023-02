Fusion Oullins-Pierre-Bénite : les écologistes furieux réclament un référendum

Lundi, en annonçant leur volonté de fusionner les communes d'Oullins et de Pierre-Bénite, les maires Clotilde Pouzergue et Jérôme Moroge ont pris tout le monde de court. Rares sont ceux qui ont sauté au plafond, la plupart des habitants concernés attendent davantage d'informations pour savoir à quelle sauce ils seront mangés.

Par contre, s'il y en a bien qui ont été passablement énervés par ce projet de fusion qui doit voir le jour au 1er janvier 2024, ce sont les écologistes de la Métropole de Lyon.

Avec en premier lieu Jean-Charles Kohlhaas, qui avait été tout proche en 2020 de devenir le maire d'Oullins, et qui misait beaucoup sur la gentrification de la ville pour la faire basculer aux prochaines échéances électorales.

Vice-président de la Métropole aux Transports et patron de l'opposition oullinoise, Jean-Charles Kohlhaas avoue avoir cru à un "poisson d'avril".

"Le projet de Mme Pouzergue et de M. Moroge n’a jamais été à l’ordre du jour de quelconques discussions avec les conseillers municipaux et encore moins avec les populations. Pourtant, s’il y a des décisions qui changent la vie des habitants, en voilà bien une ! Aucun projet de cet ordre ne devrait être adopté sans la consultation des habitants. Les maires n’ont pas été élus avec cette intention dans leurs programmes. Cela relève de la tromperie et du déni de démocratie", dénonce-t-il.

Pour l'écologiste, rattacher Pierre-Bénite à Oullins (ou le contraire) relève d'une "intention conseillée par un cabinet politicien plus attaché aux résultats électoraux qu’à l’intérêt des habitants".

.@JCKohlhaas : "Je souhaite et demanderai, si ces élus persistent dans cette intention, sans intérêt pour les Oullinois ni Pierre-Bénitains, que ce projet soit soumis à référendum local"

Jean-Charles Kohlhaas adopte ensuite un ton qui ressemble à s'y méprendre à celui des opposants aux écologistes : "Les maires nous annoncent qu’ils ont tout décidé et nous expliquent pourquoi ils ont raison alors que ce n’est une évidence pour personne".

Jean-Charles Kohlhaas conclut en réclamant un référendum local des habitants d'Oullins et Pierre-Bénite.

D'autres vice-présidents de la Métropole n'ont pas dit autre chose. A l'instar de Fabien Bagnon (Mobilités), qui voit "des élus qui ne cessent de dénoncer un soi-disant manque de concertation, décident donc à deux et en catimini, la fusion de deux communes puis veulent l'imposer à 37 000 Oullinois et Pierre-Bénitains. Une telle décision mérite un référendum local !".

Ou encore d'Anne Grosperrin (Eau) : "Cette démarche n’est ni une évidence, ni une nécessité, C’est en tout premier lieu un déni de démocratie ! Les conseillers municipaux et les habitants n’en sont même pas informés. Les citoyennes et citoyens apprécieront… ils n’ont pas voté en 2020 pour ce projet".

Benjamin Badouard, co-président du groupe EELV à la Métropole, se dit prêt à relever le défi : "Sincèrement je ne vois pas de raison objective à cette fusion si ce n'est d'éviter qu'Oullins bascule chez les écolos en 2026. Et même avec la fusion, ce n'est pas gagné pour vous. Belle manoeuvre politicienne, loin du quotidien des habitants... que vous n'avez pas consultés".