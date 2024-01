Fusion Oullins-Pierre-Bénite officielle ce 1er janvier : qu'est-ce-que ça change pour les habitants ?

De la disparition d'Oullins et Pierre-Bénite naît une ville-nouvelle, au nom peu amène d'Oullins-Pierre-Bénite. Déjà renommée OPB dans certains documents administratifs, elle est le fruit d'une fusion ultra-rapide qui a survécu aux polémiques et à la colère des habitants et des élus écologistes qui ont appris le projet dans la presse.

Du point de vue des chiffres, OPB, d'une superficie de 8,9 km2, accueille près de 38 000 habitants, ce qui en fait la 8e commune la plus importante de la Métropole de Lyon. D'ailleurs, cette dernière ne compte plus 59 communes, mais désormais 58.

Puisque la fusion intervient en dehors des périodes électorales, l'ensemble des deux conseils municipaux est conservé, soit 68 élus. Si Jérôme Moroge, maire LR de Pierre-Bénite, a toujours été présenté comme le futur nouveau maire d'OPB, il ne sera que maire délégué jusqu'en 2026, au même titre que l'édile LR d'Oullins Clotilde Pouzergue.

C'est en 2026, lors des prochaines élections municipales, qu'un conseil municipal plus restreint sera élu. On sait déjà autour de quel thème la campagne se déroulera...

Il est acté que l'Hôtel de Ville d'Oullins sera la mairie centrale de la commune fusionnée, tandis que celui de Pierre-Bénite restera ouvert pour les démarches administratives des habitants.

D'ailleurs, qu'est-ce qui change pour ces derniers ? Doivent-ils changer leur adresse auprès de leurs fournisseurs d'énergie, d'Internet, des impôts ? Faut-il qu'ils renouvellent leurs documents comme le passeport ou la carte grise ? Peut-on leur envoyer une lettre en inscrivant seulement Oullins ou Pierre-Bénite ? Et quel est d'ailleurs le code postal d'Oullins-Pierre-Bénite ?

Comme pour chaque fusion de communes, la Poste garantit la distribution de courrier, tant que l'adresse est bien renseignée. Evitez simplement d'inscrire Pierre-Bénite si votre destinataire habite sur le secteur de l'ancien Oullins. L'administration française, elle, s'adaptera à ce changement en vous proposant désormais Oullins-Pierre-Bénite lorsque vous ferez des démarches, notamment pour éviter tout cafouillage en cas de doublons dans les noms de rues. Les deux codes postaux sont toujours valables. Enfin, il n'est pas nécessaire de refaire ses documents.

S'ils se refusent à reconnaître que cette fusion est avant tout politique et permet de croire au sauvetage d'Oullins, promise aux écologistes en 2026 compte-tenu du changement massif de population composée de familles adeptes du vélo enclines à voter EELV, Jérôme Moroge et Clotilde Pouzergue justifient leur coup par la nécessité de faire des économies pour proposer davantage de services, nouveaux et mutualismes, aux Oullins et aux Pierre-Bénitains.

OPB annonce d'ailleurs un budget de fonctionnement prévisionnel pour 2024 de 52 millions d'euros, avec une ambition de réaliser 21 millions d'euros d'économies à horizon 2027 puisqu'il n'y aura par exemple plus besoin de construire une nouvelle école ou un poste de police à Pierre-Bénite.

Dans un premier temps, dès janvier, OPB permettra à ses habitants de faire leurs papiers d'identité en la mairie de Pierre-Bénite, ce qui n'était pas possible jusqu'alors. La décision a aussi été prise de déployer sur l'ensemble du nouveau territoire la brigade de police de nuit qui n'existait qu'à Pierre-Bénite. Les fonctionnaires pourront faire appel au Centre de supervision urbain d'Oullins et son réseau de caméras de vidéoprotection.