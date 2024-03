Oullins : la Ville à Vélo menace de saisir la justice à cause d'un arrêté sur le stationnement des cyclistes

Après des épisodes de fortes tensions autour de la fusion des communes puis du chamboulement du plan de circulation en faveur des cyclistes, les deux parties s'affrontent à nouveau.

Cette fois, c'est un arrêté de la municipalité qui agace l'association de cyclistes. Unique en France, la décision remontant au 13 décembre dernier interdit le stationnement des vélos en dehors des emplacements autorisés. Et elle comporte des originalités comme l'interdiction de laisser son vélo sur les arceaux installés à l'entrée de la nouvelle station de métro Oullins-Centre, considérés comme hors-secteur.

La Ville à Vélo a écrit à la mairie oullinoise pour lui demander d'annuler l'arrêté controversé qui menace d'immobiliser voire d'emmener en fourrière les vélos qui ne le respectent pas.

"Notre association s’interroge sur le caractère disproportionné de l’arrêté. Il interdit le stationnement en tout lieu du territoire de l’ancienne commune et sans limite de durée, à l’exception de rares emplacements. Il interdit également de sécuriser son vélo avec un antivol, et interdit même de stationner son vélo sur les arceaux installés depuis au moins juillet 2018 au 37 rue Raspail, et également sur ceux enfin installés Place Anatole France, à proximité de la station de métro Oullins-Centre inaugurée il y a déjà plus de 4 mois", indique-t-elle dans son courrier.

L'association dit également "se réserver le droit de porter plainte en cas de refus" des élus LR.

Une action a été menée ce lundi matin par ses membres, qui ont ironiquement collé des affichettes avec l'arrêté municipal sur les vélos stationnés aux arceaux de la station de métro B.