"On ne lutte pas contre le trafic de drogue avec de la com’" : la fronde anti-Place Nette des LR à Oullins-Pierre-Bénite

Ils ont choisi Oullins-Pierre-Bénite comme escale lyonnaise. En pleine campagne pour les élections européennes, Eric Ciotti et François-Xavier Bellamy avaient rendez-vous dans la Métropole de Lyon, pour "constater les ravages du trafic de drogues", dans une commune où les chiffres liés à la délinquance ont pourtant baissé l’année dernière. Le patron des Républicains et l’eurodéputé sortant et tête de liste du parti ont été accueillis ce mercredi par Laurent Wauquiez. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les élus LR ont dans un premier temps rencontré la police municipale du maire Jérôme Moroge.

Après une visite du PC sécurité, ce cortège s’est dirigé vers Haute-Roche, un quartier prioritaire d’Oullins-Pierre-Bénite, où des points de deal sont identifiés. Venus constater les inquiétudes des habitants et commerçants, les élus ont tour à tour dénoncé les politiques locales et nationales : une Métropole de Lyon "qui refuse de traiter des sujets de sécurité" pour Jérôme Moroge, mais surtout l’inefficacité des opérations Place Nette menées par l’Etat (dont une est en cours à Lyon ce mercredi), assimilées au "baratin de Darmanin" par Eric Ciotti.

"Ce n’est pas une place nette dont nous avons besoin mais un travail de fond", a commenté Laurent Wauquiez, suivi dans son propos par François-Xavier Bellamy : "On ne lutte pas contre le trafic de drogue avec des opérations de communication".

« On luttera pas contre le trafic de drogue avec des opérations de communication », les mots de François-Xavier Bellamy eurodéputé sortant et tête de liste LR pour les Européennes 2024 pic.twitter.com/rvSjyJ9Ev4 — Lyon Mag (@lyonmag) March 27, 2024

La droite veut une Europe aux frontières renforcées

L’eurodéputé a aussi exprimé la volonté de maîtriser les frontières extérieures de l’Europe : "On l’a défendu au Parlement européen pendant que les élus macronistes voulaient nous empêcher de les réarmer. Ils se sont alignés sur la gauche tout au long de ce mandat. Ils le revendiquent aujourd'hui (…) Si on ne les protège pas, on verra continuer d’arriver le trafic de drogue qui gangrène la vie des quartiers, de monter la violence et le terrorisme qui frappent nos pays", pour ce qui est selon lui "la première mission de l’Europe aujourd’hui".

François-Xavier Bellamy, qui était accompagné ce mercredi des 2e et 3e tête de liste Céline Imart et Christophe Gomart, a reçu le précieux soutien d’un président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui ne cache plus vraiment ses ambitions politiques pour 2027 : "Je ne suis ni ministre de l’Intérieur et je ne suis pas président de la République… pour l’instant", a souri Laurent Wauquiez. Sur ce long chemin, l’Auvergnat croit au "retour d’une parole de droite : simple mais claire". Le 9 juin prochain, celle-ci permettra-t-elle aux Républicains de faire mieux que les huit petits sièges obtenus en 2019 ?

En visite dans le quartier Haute-Roche a Oullins-Pierre-Bénite, Laurent Wauquiez réitère son soutien à F.X Bellamy, tête de liste LR aux Européennes pic.twitter.com/fWWxMjxUxQ — Lyon Mag (@lyonmag) March 27, 2024

T.J.