François-Xavier Bellamy : "Que la droite se relève pour faire entendre la voix des Français au Parlement européen"

De passage ce mercredi à Oullins-Pierre-Bénite, François-Xavier Bellamy a réalisé un déplacement sur le thème du trafic de drogue. Pour la tête de liste LR, "c'est aussi un sujet européen. Les points de deal reviennent sans cesse et sont de plus en plus nombreux. (...) Si on n'arrive pas à tarir les flux entrants, si on n'arrive pas à protéger les frontières de l'Europe, si on n'arrive pas à mettre un plan antidrogue européen, on n'arrivera pas à endiguer ce phénomène terrible".

L'eurodéputé sortant veut convaincre "ceux qui veulent une politique de droite, sereine, cohérente, constante, qui s'assume, qui peut nous sortir de la spirale des normes qui nous asphyxie".

On se souvient qu'au dernier scrutin européen, François-Xavier Bellamy avait obtenu 8,48% des voix, provoquant une crise interne chez les Républicains et la démission de Laurent Wauquiez. Cet été, son enjeu majeur, "c'est que la droite se relève pour faire entendre la voix des Français au Parlement européen".

L'élu LR a évidemment le Rassemblement national, chouchou des sondages, dans le viseur : "Ils ont gagné en 2014 et en 2019. Qu'est-ce que ça a changé pour les Français ? Ils avaient un maximum de députés et ils n'auront pas déplacé une ligne dans un seul texte européen parce qu'ils ne travaillent pas. (...) Je refuse de croire que la France qui travaille dur confie son espoir de changement à des gens qui ne travaillent pas".

00:00 Déplacement à Oullins-Pierre-Bénite/Trafic de drogue

06:17 Bilan d'eurodéputé

09:16 Objectifs du scrutin

11:23 Rassemblement national

13:17 Vote aux dernières présidentielles