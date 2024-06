"Ma position est claire" : Maryll Guilloteau en campagne dans la 2ème circonscription du Rhône

"Je suis la seule et unique candidate du parti Les Républicains à la 2ème circonscription du Rhône", appuie Maryll Guilloteau, 2ème adjointe à la mairie du 2ème arrondissement en charge du patrimoine, de la culture et de la jeunesse, dans un entretien pour LyonMag.

Difficile de s’y retrouver au milieu de ce chaos politique. Qui est du côté d’Éric Ciotti ? Qui reste chez Les Républicains ? Pas de doute pour Maryll Guilloteau qui maintient sa place au sein du parti de droite. "Ma position est très claire, il n’y a pas d’alliances possibles avec les extrêmes", affirme-t-elle.

Ses avantages, Maryll Guilloteau les trouve dans son parcours politique qui s’ancre dans la région lyonnaise. "Je suis la seule candidate lyonnaise qui vit à Lyon et qui a un mandat local", précise-t-elle.

En effet, la fille de Christophe Guilloteau, président du département du Rhône, peut compter sur le soutien du maire du 2ème Pierre Oliver et de l’ensemble du corps municipal.

La lutte continue contre les extrêmes

La candidate à la deuxième circonscription n’hésite pas à attaquer ses concurrents, en particulier le Nouveau Front Populaire. "Leur programme n’est pas réalisable. On est sur des budgets colossaux", argumente-t-elle.

Les Républicains représentés par Maryll Guilloteau dans la 2ème circonscription du Rhône se targuent de présenter un programme complet dont toutes les propositions sont applicables.

Parmi les différentes mesures, l’adjointe insiste sur l’immigration. "On propose une immigration maitrisée et non pas une immigration contrôlée. Cela passe par la suppression du droit du sol qui est automatique, l’exécution des OQTF, la limitation du regroupement familial", complète-t-elle.

"Tout ce que le Nouveau Front Populaire exécute en local, ils vont le faire au national", scande Maryll Guilloteau tapant sur les doigts des écologistes pour leur politique à Lyon. En ligne de mire, la piétonnisation du centre-ville qui "est catastrophique pour nos commerçants".

Pour l’adjointe, qui dit piétonnisation, dit moins de places de parking : "La clientèle extérieure à Lyon mettra 1h20 à trouver une place au lieu de 20 minutes".