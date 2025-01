Métropolitaines 2026 : le chef de file des Républicains désigné le 2 février

C'est le 2 février que sera désigné le chef de file de la droite pour les élections métropolitaines.

Le 22 janvier, une réunion de présentation du scrutin sera effectuée. Et le dépôt des candidatures devra se faire avant le 27 janvier à 12h.

Pour rappel, pour le scrutin interne initialement prévu le 15 décembre, seul Sébastien Michel, maire d'Ecully, avait candidaté. Le maire de Saint-Priest Gilles Gascon n'avait pas souhaité participer à cette primaire, fustigeant notamment la composition du corps électoral qui faisait appel aux conseillers régionaux et aux parlementaires.

"L’unité de notre famille politique est la condition sine qua non et le gage de notre crédibilité pour porter une alternative à la gauche extrême et aux écologistes, aux responsabilités depuis 2020. Nous le devons à nos militants, à nos élus et par-dessus tout aux Grands Lyonnais", annonce dans un communiqué la fédération LR du Rhône, présidée par Jérémie Bréaud.