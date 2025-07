Métropolitaines 2026 : Sarah Peillon chargée de piloter la stratégie de Renaissance

Au rebut les traditionnelles têtes de liste ou même candidats, place aux chefs de file. Et voilà que Sarah Peillon étrenne même un nouveau rôle pour Renaissance : celui de pilote.

L'actuelle présidente de la fédération rhodanienne du parti macroniste a été nommée pour piloter la stratégie de Renaissance lors des élections métropolitaines 2026. Et ainsi "porter une alternative ambitieuse et crédible face à la majorité NFP sortante" à la Métropole de Lyon.

“Sarah Peillon connaît les rouages de la Métropole, elle en maîtrise les dossiers, et nous partageons la volonté de rassembler et de proposer une alternative crédible à la majorité actuelle que ce soit à la ville de Lyon ou à la Métropole. Nous allons travailler en équipe, au service des habitants”, réagit Thomas Rudigoz, chef de file de Renaissance à Lyon.

Sarah Peillon ne devrait toutefois pas être candidate l'an prochain, du moins pas à la présidence de la Métropole. Un accord semble de plus en plus proche d'aboutir entre la droite et le centre, avec la répartition suivante : la Ville de Lyon pour la Macronie avec Jean-Michel Aulas, et la Métropole pour les Républicains avec Véronique Sarselli.