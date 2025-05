Municipales et métropolitaines 2026 : Horizons désigne plusieurs chefs de file à Lyon et dans le Rhône

Alors que les tractations ont déjà débuté, notamment avec Jean-Michel Aulas, le parti d'Edouard Philippe annonce avoir désigné plusieurs chefs de file dans l'agglomération lyonnaise.

"Dans leurs communes respectives, les chefs de file représenteront Horizons et déploieront la stratégie du parti pour préparer les élections municipales. Ils porteront une attention particulière à la cohérence du projet porté localement avec les valeurs d’Horizons", précise le communiqué de presse.

Sans surprise, le chef de file d'Horizons à Lyon sera Emmanuel Hamelin, délégué départemental du parti et ancien député du Rhône.

Là encore sans grand suspense, c'est le maire de Rillieux-la-Pape et ex-député Alexandre Vincendet qui est chef de file pour les métropolitaines.

Adjoint à la maire PS de Vaulx-en-Velin, Philippe Moine est le chef de file vaudais d'Horizons.

Enfin, Emmanuelle Haziza a été désignée cheffe de file à Villeurbanne et Joshua Renda-Ruelle pilotera les négociations au nom du parti de l'ancien Premier ministre à Villefranche-sur-Saône.

"Cela laisse le temps nécessaire à ceux qui représenteront Horizons de dialoguer avec nos partenaires naturels de la droite et du centre afin de bâtir un projet local ambitieux et de rassembler largement autour de nos valeurs communes. Beaucoup y travaillent d’ailleurs déjà depuis longtemps et je suis convaincu que cela permettra à notre grande famille politique de s’implanter dans de nombreuses communes", a réagi le secrétaire général délégué d'Horizons, Pierre-Yves Bournazel.