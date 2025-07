Polémiques et attaques sur les réseaux sociaux à Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert réclame la fin de la récré et un débat avec Jean-Michel Aulas

Car ces dernières semaines, les attaques sur les réseaux sociaux sont légion, avec en point d'orgue la passe d'armes entre Jean-Michel Aulas et Fabien Bagnon sur les "vrais Lyonnais".

Pour Nathalie Perrin-Gilbert, candidate à la mairie de Lyon, il est temps que "la démocratie l'emporte sur la démagogie". Dans un communiqué de presse sous forme d'appel au calme, l'ancienne maire du 1er arrondissement estime que les récents épisodes ayant fait la Une des médias "ne servent ni Lyon ni la démocratie".

"Ces pièges médiatiques dans lesquels certains ou certaines s’engouffrent bien trop facilement, ne font qu’attiser les inimitiés et vider le débat public de sa substance. Lyon mérite mieux que cela. Les Lyonnaises et les Lyonnais méritent mieux que cela !", poursuit NPG.

Et selon elle, le principal combustible de cette situation se nomme Jean-Michel Aulas, qu'elle interpelle directement : "Le faux suspense que vous entretenez, digne d’une campagne publicitaire pour une nouvelle série, n’est pas à la hauteur de la fonction que vous semblez encore hésiter à briguer. L’élection municipale est une chose sérieuse.

Je ne partage pas beaucoup de vos positions, mais je sais que nous avons l’amour de Lyon en commun. C’est précisément pour cette raison que je réitère mon invitation à débattre sur le fond. Pour que la démocratie l’emporte sur la démagogie. Car loin d'être dogmatique je suis tout à fait curieuse de votre réflexion sur l'avenir de notre ville et j’ose espérer que vous l'êtes un minimum à l'égard de la mienne, que je défends depuis 30 ans avec constance et détermination."

Nathalie Perrin-Gilbert arrivera-t-elle à capter l'attention de l'ancien président de l'OL qui, pour le moment, préférer taper sans retenue sur les écologistes, faisant pour le moment de Grégory Doucet son unique adversaire dans le débat municipal.