Réforme de la loi PLM : "un bricolage technique", les élus socialistes et écologistes lyonnais saisissent le Conseil constitutionnel

La réforme de la loi PLM (Paris-Lyon-Marseille), finalement adoptée jeudi 10 juillet à l’Assemblée nationale, continue de faire grincer des dents à Lyon.

Adoptée avec le soutien du gouvernement, du Rassemblement national et de La France insoumise, la réforme vise à renforcer le lien entre électeurs et maires dans les grandes villes. Elle met fin au système électoral de 1982 en instaurant deux scrutins distincts : un pour les conseils d’arrondissement, un autre pour le conseil municipal, désormais élu à l’échelle de toute la ville — en plus du vote pour la Métropole de Lyon.

Si beaucoup y voient un pas vers une démocratie plus directe, certains élus des écologistes et de la gauche locale n’en démordent pas : ce texte "précipité", "déséquilibré" et "contestable sur la méthode" constitue à leurs yeux une menace pour la gouvernance de proximité.

Les groupes Socialistes et Écologiste de la Ville de Lyon annoncent que Sandrine Runel, députée socialiste du Rhône, et Thomas Dossus, sénateur écologiste, ont officiellement saisi le Conseil constitutionnel. Objectif : faire annuler la réforme. "Le tripatouillage électoral l’emporte à l’Assemblée", dénoncent-ils, précisant que "ce bricolage technique trahit une méthode de gouvernement encourageant une réforme dont ils estiment qu’elle favorisera les candidats issus de leur camp."

Leur grief principal ? Un bouleversement à la fois logistique et démocratique à moins de neuf mois du scrutin municipal. Selon eux, la réforme "aggrave encore les choses" à Lyon, avec un triple scrutin inédit (maire, conseil municipal, maire d’arrondissement) nécessitant de "refondre la carte des bureaux de vote" et de mobiliser "près de 2000 assesseurs supplémentaires".

Selon eux, la réforme aggrave les charges publiques, ce qui contreviendrait à l’article 40 de la Constitution. Elle porterait également atteinte à "la libre administration des collectivités".

"une attaque démagogique"

Les élus dénoncent en outre un manque de sincérité du scrutin, ainsi qu’un "déséquilibre" de la nouvelle prime majoritaire, passée à 25 % pour les conseils municipaux contre 50 % pour les arrondissements, ce qui enfreindrait selon eux les articles 1er et 3. Ils critiquent aussi l’"exclusion injustifiable des citoyens européens résidant en France", désormais empêchés d’être élus dans certains arrondissements. Enfin, la réforme "brouille manifestement les règles du jeu démocratique", estiment-ils.

"Cette réforme est une attaque démagogique et anti-démocratique", jugent les élus, qui considèrent qu’elle "sème la confusion" et "impacte gravement la gouvernance locale".

Leur montée au créneau, aussi véhémente que répétée, soulève inévitablement une autre question : derrière ces offensives juridiques et politiques, les élus écologistes ne cherchent-ils pas surtout à préserver un mode de scrutin qui leur a permis de conquérir Lyon en 2020 ?

En mai dernier déjà, le conseil municipal de Lyon avait en effet déjà demandé le report du texte. Vœu pieux : le Parlement en a décidé autrement. Ne restait plus qu’un ultime recours. Ce sera donc devant le Conseil constitutionnel… En attendant, peut-être, une ultime déconvenue.