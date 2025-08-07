Politique

Municipales 2026 à Lyon : la réforme de la loi PLM validée par le Conseil constitutionnel

Municipales 2026 à Lyon : la réforme de la loi PLM validée par le Conseil constitutionnel

Plus rien ne s'oppose désormais à l'application de la réforme de la loi PLM l'an prochain à l'occasion des élections municipales à Paris, Lyon et Marseille.

Ce jeudi soir, le Conseil constitutionnel a rendu un avis favorable à cette réforme, les Sages considérant qu'elle était conforme à la Constitution.

Pour rappel, sur impulsion du député Renaissance Sylvain Maillard, l'Assemblée nationale avait adopté ce texte polémique, rejeté par la droite au Sénat.

La réforme de la loi PLM permettra aux Lyonnais de voter en 2026 pour leur maire d'arrondissement mais aussi pour leur maire principal. Jusqu'à présent, vous votiez pour des listes dans les arrondissements qui envoyaient, selon une répartition décidée en 1982, un nombre donné d'élus au conseil municipal. Puis, tels de grands électeurs, les conseillers municipaux élisaient le maire de Lyon.

Demain, c'est donc une 10e liste, celle de la mairie centrale, qui devra être élaborée par les candidats.

Malgré les alertes lancées par les élus locaux, Paris n'a pas pris en compte la particularité de la situation lyonnaise. Car outre le scrutin municipal d'arrondissement et celui de la mairie centrale, à Lyon on vote également pour une troisième élection le même jour : la métropolitaine.

On ne sait toujours pas s'il sera demandé à Lyon de réaliser l'impossible, à savoir trouver suffisamment de place et d'assesseurs pour tenir ces bureaux de vote renforcés, ou si les élections métropolitaines seront décalées à l'été 2026, offrant ainsi à Bruno Bernard du rab pour son mandat.

Tags :

loi PLM

municipales 2026 à Lyon

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Bianca le 07/08/2025 à 20:19

Ça va trembler chez les autoritaires verts ...

Signaler Répondre
avatar
Et voilà le 07/08/2025 à 20:18

Le PS et les écolos en PLS.

Signaler Répondre
avatar
2026 ! le 07/08/2025 à 20:07

Les ecolos sont cuits !

Signaler Répondre
avatar
Golfsurfer le 07/08/2025 à 20:06

Bien fait pour vos gueules les Doucet,Perrin Gilbert et autres incompétents qui voulaient déposer un recours contre cette loi Arrives par accident à la mairie de Lyon et qui vont dégager en 2026. Pour la première fois de ma vie je vais prendre une cuite et au champagne
Bonsoir amis Lyonnais.

Signaler Répondre
avatar
Quinoa le 07/08/2025 à 19:58

YOUPPI, enfin une bonne chose, Doudou et toute sa clique doit chialer grave

Signaler Répondre
avatar
Vite, une déclaration du maire le 07/08/2025 à 19:50

Je condamne avec la plus grande fermeté... bla bla bla

Signaler Répondre
avatar
3 urnes, c'est pas sorcier le 07/08/2025 à 19:49

Franchement, c'est pas si compliqué. Il suffit de payer quelques heures supplémentaires a des fonctionnaires municipaux inoccupés et c'est réglé.

Signaler Répondre
avatar
Hahaha le 07/08/2025 à 19:45

J’en connais un qui doit faire dans son pantalon en ce moment…

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/08/2025 à 19:18

Du rab au BB pitié non !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.