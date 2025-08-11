Métropole de Lyon : et si Bruno Bernard n'y allait pas en 2026 ?

Dès le 4 janvier 2023, Grégory Doucet avait annoncé qu'il serait candidat à un second mandat à la tête de la Ville de Lyon. Plus de trois ans avant l'échéance électorale, le maire écologiste prenait les devants et surprenait les journalistes par son timing pressé, même si le sondage de LyonMag et IPSOS publié un mois plus tard lui coupait les ailes tant le désamour de la population devenait palpable et mesurable.

Deux ans et demi plus tard, Grégory Doucet est toujours candidat, et même entré en pré-campagne via son opération, financée sur les deniers publics, de présentation aux Lyonnais du bilan de ses actions menées depuis 2020.

Du côté de la Métropole de Lyon, on a choisi une stratégie très différente. Car Bruno Bernard n'a toujours pas annoncé s'il comptait se représenter ou non. L'écologiste le plus puissant de France avait simplement indiqué lors de ses vœux à la presse le 17 janvier dernier que les journalistes n'auraient pas de réponse "avant un an".

Annoncer sa candidature en janvier 2026, quelques mois avant le premier tour des élections métropolitaines ? À moins qu'il n'attendait de voir comment la réforme de la loi PLM, espérée par les macronistes et finalement adoptée cet été, s'adapte aux particularités lyonnaises - et lui offre potentiellement du rab à la tête de sa collectivité -, Bruno Bernard ne rassure pas son propre camp.

En interne à gauche, rares sont ceux qui prétendent être certains que le président de la Métropole sollicitera à nouveau le vote des Grands Lyonnais l'an prochain. Mais beaucoup reconnaissent que le job peut être épuisant, et que Bruno Bernard s'agace de plus en plus des blocages de son opposition réunie. Sans oublier ses relations peu fusionnelles avec le maire de Lyon.

Chez les écologistes, on se refuse évidemment à imaginer un scrutin sans leur dirigeant. Par contre, les autres partis de gauche ne s'en privent pas !

Une redistribution des cartes

Une défection de Bruno Bernard entraînerait une véritable redistribution des cartes. Car si les Verts capitalisent de bons scores dans Lyon centre, les socialistes et les insoumis sont devenus des forces non négligeables dans une bonne partie de l'agglomération.

Selon nos informations, cette tergiversation donne des ailes à Cédric Van Styvendael. Maire PS de Villeurbanne et vice-président de la Métropole chargé de la Culture, il verrait l'opportunité de monter en grade et, surtout, tenter de réunifier une gauche vouée à s'entredéchirer. Lui-même menacé à Villeurbanne où LFI compte envoyer Mathieu Garabedian le défier au premier tour des élections municipales, l’élu pourrait sceller un pacte, qui impliquerait toutefois de jeter sous le train Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, ville également convoitée par les insoumis.

Cela tombe bien, les deux socialistes ne s'apprécient guère. Fidèle d'Olivier Faure, Cédric Van Styvendael ne goûte guère aux appels répétés à la désunion de la gauche de l'ancienne députée vaudaise.

La route est encore longue pour l'édile de Villeurbanne. Car outre la décision encore attendue de Bruno Bernard, il devra faire face à des écologistes déterminés à ne pas perdre le leadership de la Métropole.