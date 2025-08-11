Politique

Métropole de Lyon : et si Bruno Bernard n'y allait pas en 2026 ?
En ne se déclarant toujours pas officiellement comme candidat à sa succession en 2026, Bruno Bernard entretient le flou, les rumeurs et même les appétits personnels. Le président de la Métropole de Lyon va-t-il jeter l'éponge, comme l'espèrent certains intéressés par son poste ?

Dès le 4 janvier 2023, Grégory Doucet avait annoncé qu'il serait candidat à un second mandat à la tête de la Ville de Lyon. Plus de trois ans avant l'échéance électorale, le maire écologiste prenait les devants et surprenait les journalistes par son timing pressé, même si le sondage de LyonMag et IPSOS publié un mois plus tard lui coupait les ailes tant le désamour de la population devenait palpable et mesurable.

Deux ans et demi plus tard, Grégory Doucet est toujours candidat, et même entré en pré-campagne via son opération, financée sur les deniers publics, de présentation aux Lyonnais du bilan de ses actions menées depuis 2020.

Du côté de la Métropole de Lyon, on a choisi une stratégie très différente. Car Bruno Bernard n'a toujours pas annoncé s'il comptait se représenter ou non. L'écologiste le plus puissant de France avait simplement indiqué lors de ses vœux à la presse le 17 janvier dernier que les journalistes n'auraient pas de réponse "avant un an".

Annoncer sa candidature en janvier 2026, quelques mois avant le premier tour des élections métropolitaines ? À moins qu'il n'attendait de voir comment la réforme de la loi PLM, espérée par les macronistes et finalement adoptée cet été, s'adapte aux particularités lyonnaises - et lui offre potentiellement du rab à la tête de sa collectivité -, Bruno Bernard ne rassure pas son propre camp.

En interne à gauche, rares sont ceux qui prétendent être certains que le président de la Métropole sollicitera à nouveau le vote des Grands Lyonnais l'an prochain. Mais beaucoup reconnaissent que le job peut être épuisant, et que Bruno Bernard s'agace de plus en plus des blocages de son opposition réunie. Sans oublier ses relations peu fusionnelles avec le maire de Lyon.

Chez les écologistes, on se refuse évidemment à imaginer un scrutin sans leur dirigeant. Par contre, les autres partis de gauche ne s'en privent pas !

Une redistribution des cartes

Une défection de Bruno Bernard entraînerait une véritable redistribution des cartes. Car si les Verts capitalisent de bons scores dans Lyon centre, les socialistes et les insoumis sont devenus des forces non négligeables dans une bonne partie de l'agglomération.

Selon nos informations, cette tergiversation donne des ailes à Cédric Van Styvendael. Maire PS de Villeurbanne et vice-président de la Métropole chargé de la Culture, il verrait l'opportunité de monter en grade et, surtout, tenter de réunifier une gauche vouée à s'entredéchirer. Lui-même menacé à Villeurbanne où LFI compte envoyer Mathieu Garabedian le défier au premier tour des élections municipales, l’élu pourrait sceller un pacte, qui impliquerait toutefois de jeter sous le train Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, ville également convoitée par les insoumis.

Cela tombe bien, les deux socialistes ne s'apprécient guère. Fidèle d'Olivier Faure, Cédric Van Styvendael ne goûte guère aux appels répétés à la désunion de la gauche de l'ancienne députée vaudaise.

La route est encore longue pour l'édile de Villeurbanne. Car outre la décision encore attendue de Bruno Bernard, il devra faire face à des écologistes déterminés à ne pas perdre le leadership de la Métropole.

métropolitaines 2026

Bruno Bernard

Cédric Van Styvendael

Confidentiel le 11/08/2025 à 15:27

Ce monsieur est chargé de la préparation de la Présidentielle 2027 pour EELV il va de ce fait dégager

gab le 11/08/2025 à 15:11

Pour la METROPOLE, il faut revenir à la philosophie de G Collomb.
Gouverner au centre, avec l'accord des Maires de Gauches comme de Droites.
Il faut en finir avec un président de la Métropole, en conflit permanent, avec la plupart des Maires des 58communes.

Fxempire le 11/08/2025 à 14:47

il a compris que pour la méprisante secte verte c'est mort pour 2026 avec ce qu'ils ont imposé comme orientations dogmatiques depuis 2020 ?

Adino le 11/08/2025 à 14:46

Il pourra se faire embaucher dans le BTP
Ils lui doivent bien cela en remerciement.

Joubs le 11/08/2025 à 14:42

Bagnon veut la place.
Ils vont tous s’entre déchirer, c’est un panier de crabe

Vétérinaire le 11/08/2025 à 14:39
Bull Terrier a écrit le 11/08/2025 à 13h11

De profil c'est à s'y méprendre limite

L’évaluation comportementale est déterminante : l’un des deux est beaucoup plus intelligent et sociable. Il comprend rapidement quand il fait quelque chose d’indésirable, voire de nuisible, et cesse.

Lyon2026revient le 11/08/2025 à 13:58

Soyons factuels et regardons ce qu'est devenu notre métropole avec les gauchos : Villeurbanne et Vaulx en velin PS, Vénissieux PC, LYON écolos........ Qui peut faire pire......ou mieux ??

Signaler Répondre
Back to basics le 11/08/2025 à 13:35

"Et si Bruno Bernard n'y allait pas en 2026 ?"
Pas de problème ... Retour comme gérant de TPE.
Un poste en adéquation avec ses réelles compétences.
Même topo pour Golden Fab. JCK. et toute la clique ... a claques.

Calotte le 11/08/2025 à 13:26
Calotte a écrit le 11/08/2025 à 11h28

Si les scores sont ceux des législatives elle risque de pas bien faire mal voir même être agréable pour les ecolos

N'hésitez pas à dezoomer. Lyon n'est pas la métropole.

Regardez aussi du côté des européennes. La gauche, c'est un tiers du corps électoral, pas plus.

Bull Terrier le 11/08/2025 à 13:11

De profil c'est à s'y méprendre limite

pas d 'inquiétude le 11/08/2025 à 12:57
Calotte a écrit le 11/08/2025 à 11h28

Si les scores sont ceux des législatives elle risque de pas bien faire mal voir même être agréable pour les ecolos

C 'est un malin le nanard .
Pas grand monde en face , pourquoi se précipiter ?

Mouais… le 11/08/2025 à 12:52

Je n’y crois pas vraiment. Quand bien même il hésiterait réellement, je pense qu’il finirait par céder aux sirènes du pouvoir et à la pression de son parti. D’un autre côté, la perspective de retourner à sa vie tranquille de millionnaire rentier de naissance doit être tentant.

Vous avez le 11/08/2025 à 12:48

déjà vu un rat abandonner un énorme fromage ?

Signaler Répondre
valery escarre destaing le 11/08/2025 à 12:42
Pfuiiii a écrit le 11/08/2025 à 12h20

Si seulement !.. Quelle bonne idée ce serait, pour une fois !

OOOO REVOOOIIIRRR!!bon voyage et ne reviens jammmaiiis!

on espère le 11/08/2025 à 12:23
pastèques ! a écrit le 11/08/2025 à 12h08

Qui de Bruno ou Greg va être le 1° à monter sur la selle éjectable !

les deux!!! vivement qu'ils aillent voir ailleurs ces deux ab**is!

Pfuiiii le 11/08/2025 à 12:20

Si seulement !.. Quelle bonne idée ce serait, pour une fois !

Puisqu'on vous dit le 11/08/2025 à 12:09

Que l'important c'est de faire le barrraaaaggggeee !

Signaler Répondre
pastèques ! le 11/08/2025 à 12:08
Bon a écrit le 11/08/2025 à 09h58

De toute façon ça sentait l’échec !

Qui de Bruno ou Greg va être le 1° à monter sur la selle éjectable !

Calotte le 11/08/2025 à 11:28
nanard a écrit le 11/08/2025 à 11h14

ben il se doute du resultat
grosse calotte pour les escrologues

Si les scores sont ceux des législatives elle risque de pas bien faire mal voir même être agréable pour les ecolos

roco le 11/08/2025 à 11:25

le,suspense est insoutenable je n en dors plus la nuit , je ne mange plus j attends cette décision avec un immense espoir Allez Nanard encore un effort reprenséte toi on a tous tellement besoin de TOI !!!

nanard le 11/08/2025 à 11:14

ben il se doute du resultat
grosse calotte pour les escrologues

La Meute le 11/08/2025 à 11:10

Ben alors Nanard, on a un coup de mou ?

En fonction des sondages le 11/08/2025 à 11:09

Le problème est très simple pour lui, il va commander un sondage avec l'argent des contribuables de la métropole. Si le résultat lui laisse une chance, il se représentera, par contre s'il n'a aucune chance, il partira. Vu le carnage qu'il a fait sur Lyon, il serait bien qu'il n'ai pas la possibilité d'être réélu.

et bien... le 11/08/2025 à 11:03

C'est une bonne nouvelle!!! vu ce qu'il fait ou que des co****ies il n'est utile a personne!

Ex Précisions le 11/08/2025 à 11:02
Je confirme que je suis un dégonflé a écrit le 11/08/2025 à 10h48

Donc pas de nom ?
Tu parles de Lyon alors que tu n'y vote sas, c'est fort.
Quand à la présidence de la République, là encore, pas de nom.
Et dire que tu postes tous les jours sur tous les jours sur tous les sujets.
T'en as donc si marre que ça de tes journées si enrichissantes vautré sur ton croco ?

Si ta vie c'est de deviner qui va être président, maire ou autre... En plus tout peut changer 3 mois avant...
Xanax j'insiste !

Général Salan le 11/08/2025 à 11:02

méfiance ce type là c'est comme un crocodile qui dort en plein soleil, tu le crois inerte et sur un coup de vice il te happe. C'est un malin, surtout pas bouger, je met un billet de 2026 € qu'il sera candidat à sa succession, pour l'instant il endort tout le monde.

Photographe le 11/08/2025 à 10:54

LM fidèle à lui-même quand il faut sortir de super photos de BB ou de Greg :D

VOUALA le 11/08/2025 à 10:52
mirou69 a écrit le 11/08/2025 à 10h24

Il l’a toujours

Et même de pire en pire..

Je confirme que je suis un dégonflé le 11/08/2025 à 10:48
Ex Précisions a écrit le 11/08/2025 à 10h39

Toujours pas pris ton Xanax ?
Sur Lyon ce n'est pas compliqué on va avoir les pastèques ou les macronistes avec Aulas.
Aucun des deux ne me convient mais c'est ce qu'il y aura au 2ème tour, pour l'instant...
La droite, la gauche, et le RN distancés sur Lyon mais pas ailleurs.

Donc pas de nom ?
Tu parles de Lyon alors que tu n'y vote sas, c'est fort.
Quand à la présidence de la République, là encore, pas de nom.
Et dire que tu postes tous les jours sur tous les jours sur tous les sujets.
T'en as donc si marre que ça de tes journées si enrichissantes vautré sur ton croco ?

Ex Précisions le 11/08/2025 à 10:39

Toujours pas pris ton Xanax ?
Sur Lyon ce n'est pas compliqué on va avoir les pastèques ou les macronistes avec Aulas.
Aucun des deux ne me convient mais c'est ce qu'il y aura au 2ème tour, pour l'instant...
La droite, la gauche, et le RN distancés sur Lyon mais pas ailleurs.

entre nous le 11/08/2025 à 10:37

Il fait bien comme il veut ,et si il veut une veste ?

Wallah',. le 11/08/2025 à 10:29

Il peut prendre sa retraite, ses copains du BTP vont le mettre bien. Ils le lui doivent après tout ce qu'il a fait pour eux.

mirou69 le 11/08/2025 à 10:24
Jay a écrit le 11/08/2025 à 10h02

Il avait une bonne tête de faux jeton

Il l’a toujours

Alors le courageux aventurier du croco ? le 11/08/2025 à 10:20
Ex Précisions a écrit le 11/08/2025 à 10h04

Il cherche d'abord une porte de sortie avant d'avancer ou non sa candidature.
Pour l'instant personne ne veut de lui comme il n'a toujours rien dit !
Il est beaucoup plus malin que le Doudou, mais çà c'est facile ;-)

En dehors de ça, toujours pas de nom à donner pour la présidence de la république et de la mairie ?
Ben non, toujours aussi lâche, pas vrai ?...

velocargo le 11/08/2025 à 10:11

Ils auront des comptes à rendre pour avoir détruit et ruiné Lyon et sa métropole

Il a une tête à payer ? le 11/08/2025 à 10:10
Billy69 a écrit le 11/08/2025 à 09h56

Tant mieux qu’il declare forfait avant d’être piteusement dégagé.
On peut faire une charette avec son pote Greg, et puis c’est mieux avant que les affaires éclatent….
Par contre fini l’abonnement TCL à 6,40 € l’année ? Il va falloir payer ?

Il doit plutôt avoir une voiture de fonction avec chauffeur H24, ça ce saurait si il prenait les TCL

Jesaistout le 11/08/2025 à 10:09

Ceux qui pensent que Bruno Bernard ne va pas se représenter et visent le poste se mettent le doigt dans l'oeil.
Bruno Bernard est un pur politique, qui ne pense qu'à conserver son pouvoir ou en obtenir un autre.
C'est un homme de stratègie, passé des socialistes aux écologistes.

Ex Précisions le 11/08/2025 à 10:04

Il cherche d'abord une porte de sortie avant d'avancer ou non sa candidature.
Pour l'instant personne ne veut de lui comme il n'a toujours rien dit !
Il est beaucoup plus malin que le Doudou, mais çà c'est facile ;-)

Gloubi le 11/08/2025 à 10:02

La semaine commence bien !

Jay le 11/08/2025 à 10:02

Il avait une bonne tête de faux jeton

RVS69 le 11/08/2025 à 10:01

De toute façon les nuls et les tocards on a assez donné.
Je pense que les lyonnais ont eu leur dose en matière d’amateurisme et de sectarisme.

Bon le 11/08/2025 à 09:58

De toute façon ça sentait l’échec !

Dommage le 11/08/2025 à 09:57

Les magouilleurs du BTP et de la bordure de trottoir vont le regretté , avant les enquêtes sur les chantiers abusifs

Billy69 le 11/08/2025 à 09:56

Tant mieux qu’il declare forfait avant d’être piteusement dégagé.
On peut faire une charette avec son pote Greg, et puis c’est mieux avant que les affaires éclatent….
Par contre fini l’abonnement TCL à 6,40 € l’année ? Il va falloir payer ?

Bon à rien le 11/08/2025 à 09:53

Mauvais en tout

Jay le 11/08/2025 à 09:53

Qu’il se casse, on n’en veut plus.
Lui aussi DEHORS ! Ras le bol de ces imposteurs.

professeur shaddoko le 11/08/2025 à 09:47

laissons le donc retourner à ses cheres etudes

