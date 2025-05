Présidence des Républicains : Laurent Wauquiez, le seul capable de ne pas diluer la droite dans la Macronie ?

Ce vendredi soir, Laurent Wauquiez donnera son ultime meeting à 18h30 à l'espace Agora de Jonage près de Lyon avant que soit organisée ce week-end l'élection du président des Républicains.

Donné perdant mi-avril dans un sondage pour l'Opinion, avec 35% d'intentions de vote des sympathisants LR contre 65% pour Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez a-t-il réussi à faire son retard ?

Ce vendredi matin, l'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes était invité de la matinale d'Europe 1 et CNEWS. Et il a clairement enfoncé son adversaire, insistant sur le fait qu'il appartenait au gouvernement comme ministre de l'Intérieur.

"Quand je serai président des Républicains, je m'engage à ne rentrer dans aucun gouvernement macroniste", a lancé Laurent Wauquiez.

Selon lui, "si le président des Républicains est en même temps ministre d'un gouvernement sous la tutelle d'Emmanuel Macron, ça signifie que petit à petit, on se dissout dans le bloc central et on perd notre capacité à incarner la rupture. Ca aboutit à entendre ce qu'on entend chez beaucoup de soutiens de Bruno Retailleau : 'à l'élection présidentielle, il faudra défendre le candidat de la Macronie, Edouard Philippe probablement'. Je ne veux pas de ça".

"Je considère que notre avenir est une droite indépendante qui porte un projet de rupture et qui tourne la page du macronisme", concluait le député de Haute-Loire.