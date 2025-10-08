Un nouveau gouvernement pour Sébastien Lecornu, avec Laurent Wauquiez à Beauvau ?

Opposé à l'intégration des Républicains au gouvernement, depuis tombé, de Sébastien Lecornu, il avait observé à distance la séquence compliquée vécu par Bruno Retailleau, qui s'était dit trahi puisque la présence de Bruno Le Maire aux Armées lui aurait été cachée.

Selon Europe 1, l'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes serait en passe de gagner une victoire face à celui qui l'avait balayé lors de l'élection interne pour la tête du parti.

Car Sébastien Lecornu pourrait être à nouveau nommé Premier ministre cette semaine par Emmanuel Macron, pour bâtir un autre gouvernement issu du socle commun.

Et plutôt que de réintégrer Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur pour satisfaire le Parti socialiste qui s'engagerait à ne pas le censurer, Sébastien Lecornu offrirait Beauvau à Laurent Wauquiez.

L'entourage de ce dernier a toutefois démenti formellement l'information de nos confrères.

On se souvient que Laurent Wauquiez avait refusé d'entrer au gouvernement de Michel Barnier. Ce dernier lui avait proposé de reprendre l'Economie après Bruno Le Maire, mais le député altiligérien ne rêvait que de l'Intérieur. Là encore, il avait ensuite démenti publiquement le fait de vouloir devenir premier flic de France.