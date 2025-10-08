Un nouveau gouvernement pour Sébastien Lecornu, avec Laurent Wauquiez à Beauvau ?

Politique

Laurent Wauquiez tient-il sa revanche ?

Opposé à l'intégration des Républicains au gouvernement, depuis tombé, de Sébastien Lecornu, il avait observé à distance la séquence compliquée vécu par Bruno Retailleau, qui s'était dit trahi puisque la présence de Bruno Le Maire aux Armées lui aurait été cachée.

Selon Europe 1, l'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes serait en passe de gagner une victoire face à celui qui l'avait balayé lors de l'élection interne pour la tête du parti.

Car Sébastien Lecornu pourrait être à nouveau nommé Premier ministre cette semaine par Emmanuel Macron, pour bâtir un autre gouvernement issu du socle commun.

Et plutôt que de réintégrer Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur pour satisfaire le Parti socialiste qui s'engagerait à ne pas le censurer, Sébastien Lecornu offrirait Beauvau à Laurent Wauquiez.

L'entourage de ce dernier a toutefois démenti formellement l'information de nos confrères.

On se souvient que Laurent Wauquiez avait refusé d'entrer au gouvernement de Michel Barnier. Ce dernier lui avait proposé de reprendre l'Economie après Bruno Le Maire, mais le député altiligérien ne rêvait que de l'Intérieur. Là encore, il avait ensuite démenti publiquement le fait de vouloir devenir premier flic de France.

avatar
Mouais ah ah ah.. le 08/10/2025 à 21:07
Et allez a écrit le 08/10/2025 à 18h29

Et allez on continue à prendre les Français pour des imbéciles avec leurs magouilles politiques.
Marine et Jordan vite !!!

J'ai hâte qu'on se marre .
Vous verrez à quelle point ils seront inutile, regardez Meloni, elle laisse rentré les migrants à cause du vieillissement de la population.
Marine et Jordan veulent rester dans l'UE ils auront pas de pouvoir..
Vous allez etre déçu comme toujours avec les politiques.

avatar
Jérémy le 08/10/2025 à 20:54

Chaque jour nous pensons avoir touché le fond, mais non, on creuse encore.
Penser que la France pourra échapper à ses démons par des nominations de ceux même qui ont mis en place ces politiques infernales, c'est pathétique.

avatar
OQTH le 08/10/2025 à 20:06

Vous allez voir, il va vraiment envoyer les OQTF à St Pierre et Miquelon.
Alors qu'ils ont rien demandé nos amis d'outre atlantique...

avatar
Titeuf le 08/10/2025 à 19:40
Cartésien a écrit le 08/10/2025 à 18h02

L'oligarchie endogame se distribue les postes.

Mais rassurez vous car c'est familial car leurs enfants grâce aux "réseaux " bénéficient aussi de ses privilèges pendant que les vôtres galerent dans des écoles pourries sur des programmes pédagogiques mediocres puis au chômage ou sur du boulot dégueulasse.

En plus de 50 ans on abouti à ça. Je reprends le mot de "castes" c'est au delà de la lutte des classes.

Puis LR + centre + PS et Place Publique sont juste des libéraux europeistes. Les Wauquiez et Retailleau peuvent claironner ils font partis de ce groupe liberal. Ils n'ont strictement rien de gaullien .

Vaste supercherie qui éclate enfin au grand jour.

Parfois avec notre classe politique je retrouve des scenari de livres de SF.

En ce moment j'ai l'impression qu'on est dans la caste dominante dans le film "Divergente" c'est un peu pareil un dogme commun un mensonge fondateur et une mise à l'écart de ceux qui pensent mal.

C'est un peu effrayant de s'apercevoir de ses similitudes qu'on pensait n'exister qu'en SF.

avatar
roco le 08/10/2025 à 19:37

dimanche Bruno Retailleau ne doit pas aller au gouvernement pour servir de béquille aux macronistes mais mercredi moi j’y vais pour servir mon ambition personnelle et devenir président de la République : un vrai guignol lolo !

avatar
c'est quoi ce cirque le 08/10/2025 à 19:35

Franchement un coup de Karcher aux LR et ont verras plus clair

avatar
Ex Précisions le 08/10/2025 à 19:28
On attend encore a écrit le 08/10/2025 à 17h38

On t'a déjà demander je ne sais combien de fois qui tu verrais tout en haut, depuis ton croco tu n'as pas daigné répondre.
Manque de courage derrière un clavier ou aucune opinion à défendre ?

Personne aujourd'hui, comme je l'ai déjà écrit (vous ne suivez pas) il faudrait un mélange des différents partis, théoriquement le centre mais il sont macron...
Aujourd'hui pourquoi ne pas donner sa chance au RN, jamais élu à haut niveau ? Avec Meloni tout le monde disait catastrophe, et bien non. Si ça plante on n'y reviendra pas, mais vu ce que gauche/droite/em nous ont fait ça peut difficilement être pire.
Et LFI n'est pas un parti pour moi, comme Emmanuel Macron renommé renaissance.

avatar
A confirmer le 08/10/2025 à 19:21

Christelle doit donner son accord!
Et son chien aussi !
La réponse est dans Paris Match !
A part ça , il nous prend pas pour des imbeciles ?

avatar
Cyrano le 08/10/2025 à 19:09
Libriste_le_vrai a écrit le 08/10/2025 à 18h19

En tout cas toi, t'as aucune chance, crétin!

Si les gens ne peuvent plus s'exprimer sans se faire insulter, où va t'on ? C'est ainsi que tu vois la liberté d'expression ?

avatar
Catalan le 08/10/2025 à 18:55

A quand la fin de ce cirque.

avatar
Pfuiiii le 08/10/2025 à 18:52

Mais, sacré bon sang de P... de bordel de D... ! Qu'est-ce qu'on en a foutre de leur tambouille interne et exclusivement politicienne? ! Le pays a besoin d'autre chose que de ces charlots "bons à rien, mais prêts à tout ", comme aurait dit Coluche... Tous bords confondus, se sont décidément à peu près tous les mêmes et CA SUFFIT ! Voilà cinquante ans que ce cirque dure, mais la fête est finie, maintenant, on rend les clés de Versailles et l'argent piqué aux Français avant de dégager pour de bon !

avatar
je descendrai dans la rue le 08/10/2025 à 18:52

avec wauguiez je descendrais dans le premier soir après sa nomination on touche le fonds

avatar
DMPP le 08/10/2025 à 18:48

Pauvre France,avec des guignols,ce guignol,le fou du puy du puy du fou,il s'est fait embarquer par blanc.e depuis le riche pays de gex et sa divonne les bains,pour l'argent et pas autre chose,en retour blanc.e a eu la promesse de s'occuper des finances de la région RA,c'est à dire un budget conséquent avec les clés du tiroir caisse en prime(sic)...dérrière ça,vous trouvez hortefeux,pernod et cies au service du niko de sarko condamné pour ce que vous savez...et cen'est pas terminé la gabegie,loin s'en faut,scatolin a repris les rênes du centre équestre de l'écurie blanc.e qui courre pour les ripouxblicains pas que dans l'ain....Cette caste nationale qui se serre les coudes entre eux,entre elles et rémunérés(ées) grassement,non pas pour servir,mais se servir et s'en servir....Changement de système immédiat,sinon,nous serons toujours les dindons de la farce et moqués et dominés,pis,floués,bafoués et dominés.....ées bien entendu.

avatar
18h26 le 08/10/2025 à 18:41

Alors pourquoi toute la presse lyonnaise et certaines personnes comme David Kimelfeld invoquent Wauquiez s'il n'est rien à Lyon.
Depuis Michel Noir, la droite lyonnaise n'existe plus.

avatar
Ritchie le 08/10/2025 à 18:35

Tous des crapules !

avatar
Et allez le 08/10/2025 à 18:29

Et allez on continue à prendre les Français pour des imbéciles avec leurs magouilles politiques.
Marine et Jordan vite !!!

avatar
Karl pépère le 08/10/2025 à 18:26
Prenez le ! a écrit le 08/10/2025 à 17h38

On en peut plus à Lyon et dans la région.
Il est persuadé d'avoir un destin présidentiel.
Il est le seul (même parmi ses "amis" LR)

A Lyon ce sont les méprisants et sectaires écolos qu'on en peut plus, Wauquiez n'a jamais eu des responsabilités pour Lyon, et cela fait plus d'un an que c'est Pannekoucke à la Région, mettez vous à jour et informez vous avant de plus en pouvoir pour être un minimum crédible dans votre "peut plus" . 😆

avatar
Libriste_le_vrai le 08/10/2025 à 18:19
Kalain a écrit le 08/10/2025 à 17h49

Les seuls objectifs de Mr Wauquiez sont la présidentielle de 2027 (où il n’aura aucune chance )et l’échec de Mr Retailleau .

En tout cas toi, t'as aucune chance, crétin!

avatar
jjt le 08/10/2025 à 18:07

quand on voit nos hommes politiques quelle honte on dirait des enfants on a pas l’impression qu’il n’y a que les places qui les intéressent et quand c’est les autres qui ont la place on casse tout et on recommence ça nous coûte très chère mais pas d’importance les français payent comme quoi qu’ils en coûtent beaucoup ont touché et toujours les mêmes qui remboursent merci messieurs arrêtez et devenez des hommes et prenez vos responsabilités

avatar
MEXX1999 le 08/10/2025 à 18:04
Prenez le ! a écrit le 08/10/2025 à 17h38

On en peut plus à Lyon et dans la région.
Il est persuadé d'avoir un destin présidentiel.
Il est le seul (même parmi ses "amis" LR)

Ce qu'on ne peut plus à Lyon c'est le sectarisme et le mépris des écologistes, Wauquiez n'a jamais eu de responsabilités à Lyon et ne sévit même plus à la région c'est Pannekoucke depuis plus d'un an....pour quelqu'un qui n'en peut plus mettez vous à jour pour être crédible dans votre "peut plus". 🙄

avatar
Lyon2026revient le 08/10/2025 à 18:02

Tant qu il sera la pour la commission d enquête sur les réseaux islamistes et LFI qu il a réussit à mettre en place, le reste est peu important, tout ne sera que provisoire jusqu au présidentielles de 2027.

avatar
Cartésien le 08/10/2025 à 18:02

L'oligarchie endogame se distribue les postes.

Mais rassurez vous car c'est familial car leurs enfants grâce aux "réseaux " bénéficient aussi de ses privilèges pendant que les vôtres galerent dans des écoles pourries sur des programmes pédagogiques mediocres puis au chômage ou sur du boulot dégueulasse.

En plus de 50 ans on abouti à ça. Je reprends le mot de "castes" c'est au delà de la lutte des classes.

Puis LR + centre + PS et Place Publique sont juste des libéraux europeistes. Les Wauquiez et Retailleau peuvent claironner ils font partis de ce groupe liberal. Ils n'ont strictement rien de gaullien .

Vaste supercherie qui éclate enfin au grand jour.

avatar
Kalain le 08/10/2025 à 17:49

Les seuls objectifs de Mr Wauquiez sont la présidentielle de 2027 (où il n’aura aucune chance )et l’échec de Mr Retailleau .

avatar
On attend encore le 08/10/2025 à 17:38
Ex Précisions a écrit le 08/10/2025 à 17h13

On s'en tamponne, tant que l'autre sera au dessus rien ne changera.
On en n'a rien à faire des tambouilles polico-politiciennes avec des morpions qui ne pensent qu'à être kalif.

On t'a déjà demander je ne sais combien de fois qui tu verrais tout en haut, depuis ton croco tu n'as pas daigné répondre.
Manque de courage derrière un clavier ou aucune opinion à défendre ?

avatar
Prenez le ! le 08/10/2025 à 17:38

On en peut plus à Lyon et dans la région.
Il est persuadé d'avoir un destin présidentiel.
Il est le seul (même parmi ses "amis" LR)

avatar
Impossible le 08/10/2025 à 17:16

Il est engagé dans la campagne avec Aulas!
Il est nommé directeur de l’affichage!
Comme Marine avec sa chatte, il a montré son toutou sur Paris Match !

avatar
Ex Précisions le 08/10/2025 à 17:13

On s'en tamponne, tant que l'autre sera au dessus rien ne changera.
On en n'a rien à faire des tambouilles polico-politiciennes avec des morpions qui ne pensent qu'à être kalif.

