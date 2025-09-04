Laurent Wauquiez : "Un gouvernement socialiste ? Ca sera sans nous !"

Le député altiligérien a communiqué la "position des Républicains" en vue du vote de confiance du 8 septembre, anticipant une éventuelle dissolution ou a minima un changement de gouvernement.

Et face aux rumeurs de constitution d'un gouvernement de gauche par Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez s'est montré strict : "Un gouvernement socialiste ? Ça sera sans nous ! Pas seulement parce que ce sont des socialistes, mais parce que leurs propositions sont l'exact inverse de ce qu'on veut pour la France. Ils veulent augmenter les impôts et l'immigration, donc on ne va pas vendre nos convictions. Ce sera sans participation ou soutien des Républicains".

Aux médias lyonnais, l'ancien patron de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a rajouté qu'un "gouvernement qui comporterait des ministres de la France Insoumise, ou qui seraient là pour appliquer le programme du NFP, ça sera une censure automatique de notre part. Automatique !"

"Nos convictions ne sont pas à vendre", a-t-il conclu.