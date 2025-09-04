Laurent Wauquiez : "Un gouvernement socialiste ? Ca sera sans nous !"

Le député altiligérien a communiqué la "position des Républicains" en vue du vote de confiance du 8 septembre, anticipant une éventuelle dissolution ou a minima un changement de gouvernement.
Et face aux rumeurs de constitution d'un gouvernement de gauche par Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez s'est montré strict : "Un gouvernement socialiste ? Ça sera sans nous ! Pas seulement parce que ce sont des socialistes, mais parce que leurs propositions sont l'exact inverse de ce qu'on veut pour la France. Ils veulent augmenter les impôts et l'immigration, donc on ne va pas vendre nos convictions. Ce sera sans participation ou soutien des Républicains".
Aux médias lyonnais, l'ancien patron de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a rajouté qu'un "gouvernement qui comporterait des ministres de la France Insoumise, ou qui seraient là pour appliquer le programme du NFP, ça sera une censure automatique de notre part. Automatique !"
"Nos convictions ne sont pas à vendre", a-t-il conclu.
Un gouvernement LR , ce sera sans les français et les électeurs...Signaler Répondre
Échec et mat...
Tu es humilié…. mais tu insistes comme si t’avais des chances !!!Signaler Répondre
Tu es pathétique mon grand !!!
Wauquier sur tous les fronts, mais à quel titre ? Il ne cesse de faire des scores calamiteux dans tous les sondages et à chaque élection. Les républicains se porteraient beaucoup mieux s'il renonçait une fois pour toutes à la présidentielle de 2027.Signaler Répondre
En attendant ce n'est pas la gauche, qui n'existe pas, qui gouverne et laisse portes-ouvertes.Signaler Répondre
Et le PS.. de gauche ? mais qu'est ce qu'on rigole..
Puis bon, là le premier ministre est Modem, en gros 5% aux dernières législatives. Et on aurait "le choix" entre un LR, moins de 7%.. et un PS, moins de 10%.. c'est à dire que les trois réunis ne font pas 22% mais ils trouvent normal de pinailler pour tous faire la même chose sous le patronage du président dont le parti fait moins de 14%..
Ah, LFI en embuscade avec euh.. moins de 9%..
C'est un sketch ces histoires.
Perso pour les 2...Signaler Répondre
J'ai rencontrer un hommes politique pastèque sympa qui pourrait donner envie même avec certaines de ses idées, mais jamais je ne voterai pour lui avec ce que ça implique derrière !
lolo le grand stratège politique n a toujours pas compris qu il n avait pas été élu président des LRSignaler Répondre
on ne lui demande rien et le bois c est Retailleau ne lui en déplaise !
« Oui, je suis d’accord avec lui sur le principe. Mais à mes yeux, Laurent Wauquiez est hors-jeu : il n’a plus la légitimité pour parler au nom des Républicains. Et histoire de lui rafraîchir la mémoire, il n’a pas été élu président du parti. S’il pouvait oublier un peu ses ambitions personnelles, ça serait bien. »Signaler Répondre
Tu as été sèchement battu face à ton concurrent !!!Signaler Répondre
Je m’étonne que tu pense encore qu’on a besoin de toi grand Dadais
Je vous rejoins ce sera la fin d'une France qui est bien mal en point !Signaler Répondre
c 'est ce que disait les aristos avant la république pour ne pas payer d 'impôts .Signaler Répondre
Maintenant leur descendants disent , sinon je m 'exile comme l ' a déjà fait Arnault .
Eh bien bon voyage et à jamais leur avait répondu la bourgeoisie révolutionnaire , qui avaient racheté leur terre à la nation .
Sans vous, dans tous les scénarios possibles… Merci, au revoir.Signaler Répondre
wauqiuez a suffisamment montrer son incompétence mais non il continue comme rachida et d'autres cela manque beaucoup de savoir vivre et d'exemplarité.Signaler Répondre
À mon avis, du haut de son bureau, ça doit l'énerver dans sa tête tous ces mendiants, clochards et autres marginaux qui zonent en-bas de l'hôtel de région à Confluence.Signaler Répondre
Sauf qu'à la Présidentielle, on vote pour une personne et pas pour un parti.Signaler Répondre
il ferait bien mieux de s'attaquer à ces millions de commerçants qui lors du passage à l'euro nous ont multipliés les prix par deux, avec dans le même temps des salaires qui n'ont plus bougés. Qu'il comme déjà par généraliser la facture dès le premier centime d'euros depensé afin d'éviter les détournements T.V.A. Ce serait déjà, un grand pas dans la direction du redressement des comptes publics du pays.Signaler Répondre
En même temps, ça que peut dire LR franchement..Signaler Répondre
S'attaquer à l'assistanat pour valoriser le travail en abaissant toutes les aides confondues à 70%....Signaler Répondre
À part creuser un peu plus la misère chez des personnes précaires, en quoi celà va-t-il revaloriser le travail de ceux qui n'ont droit à aucunes aides, qui travaillent comme des forcenés pour survivre, et qui se privent à présent de repas pour survivre financièrement.
On peut avoir des convictions et croire au Père Noël...
L'un n'empêche pas l'autre, mais il faudrait s'imprégner un peu du quotidien des citoyens pour comprendre et surtout palier aux difficultés...Sans obligatoirement être dans l'assistanat..
La gauche au gouvernement avec le programme de toujours plus d’immigration et de les régulariser, sonnerait l’agonie de la France !Signaler Répondre
tout le monde!!quand le riche maigrit ,le pauvre creve de faim (confucius qui soit dit en passant n etait pas con)Signaler Répondre
Lolo veut s'attaquer à l'assistanat, chômeurs,rmistes handicapés et toute la clique...préparez-vous, ça va être chaud pour vos fesses.Signaler Répondre
C’est qui ?Signaler Répondre
Laurent Wauquiez ferait mieux de se taire en ce moment avec le campus numérique à charbonnières. Il s’autoproclame le roi de la gestion mais on voit le résultat. Une faillite complète. Un point commun avec Aulas en ce momentSignaler Répondre
Un parti qui fait moins de 5% à la présidentielle et qui ne veut pas d'un parti qui fait encore moins, qu'est-ce qu'on en a à faire ;-)Signaler Répondre