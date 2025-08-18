Economie

Lyon : ce magasin de sports de la Part-Dieu en liquidation totale, pourquoi il va être pris d'assaut cette semaine

Les amateurs de sport vont pouvoir profiter de remises intéressantes.

Dès le 8 septembre prochain, le magasin de la célèbre enseigne d’équipements sportifs, Intersport, sera en travaux au centre commercial Westfield Part-Dieu.

"Le magasin sera refait dans son intégralité pour être au dernier concept de l’enseigne Intersport. Les travaux s’effectuant de nuit, le magasin restera ouvert durant toute la durée des travaux", précise l’enseigne dans un communiqué.

De fait, à compter de ce mercredi, à 8h30, le magasin sera en liquidation totale. Tous les articles d’Intersport Lyon Part-Dieu (situé niveau 0 et 1) seront remisés. Certains produits pourront bénéficier d’une réduction allant jusqu’à -60%. La liquidation s’achèvera le 8 septembre, lorsque le chantier débutera.

Les travaux, quant à eux, s'étendront jusqu’au mercredi 29 octobre prochain, date de réouverture programmée.

Anti verts le 18/08/2025 à 11:40

L'allocation de rentrée scolaire va servir à acheter les dernières baskets à 100€.....

