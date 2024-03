Go Sport devient Intersport à la Part-Dieu : un grand déstockage va débuter ce samedi à Lyon

La date d’ouverture est désormais connue. Le magasin Go Sport du centre commercial Westfield Part-Dieu à Lyon n’existera plus d’ici plusieurs semaines. Il laissera place à l’enseigne Intersport dès le mercredi 17 avril.

En attendant ce changement, un déstockage massif est organisé à compter de ce samedi 30 mars avec des remises allant de -20% à -50%. Ces bonnes affaires seront à saisir jusqu’au samedi 13 avril.

Gérard Leclerc, propriétaire du magasin de Lyon Part Dieu a réagi dans un communiqué :"Nous sommes impatients de partager cette nouvelle aventure sportive avec nos partenaires locaux, nos clients fidèles et tous les amateurs de sport de l’agglomération lyonnaise. GO Sport Part Dieu devient Intersport Part Dieu, mais notre engagement reste inchangé : nous serons toujours là avec le même enthousiasme pour continuer à être la destination préférée de tous les sportifs".

L’enseigne Go Sport a également laissé sa place à Intersport au centre commercial Carré de Soie et au pôle de commerces et de loisirs de Confluence à Lyon.