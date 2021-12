Près de Lyon : Intersport et Cultura vont intégrer les anciens locaux d'Ikea Saint-Priest

Le lieu hybride qui mêlait bar, terrain de jeux et food corner était installé depuis avril dernier dans les anciens locaux d'Ikea Saint-Priest.

Il va donc falloir trouver de nouveaux occupants. Et ce n'est plus un secret, les enseignes Cultura et Intersport s'installeront dans le bâtiment pour une ouverture programmée en septembre 2022.

Selon le Progrès, le reste de l'immense site de 18 000m2 serait consacré aux loisirs. Deux concepts auraient retenu l'attention du consultant immobilier Nhood, et notamment un projet de karting. Ces derniers, si leur cheminement allait jusqu'au bout, ne verraient le jour que début 2023.