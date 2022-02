Saint Priest : un nouveau magasin Cultura s’installe dans la zone commerciale

Un nouveau magasin Cultura situé dans la zone commerciale de Saint Priest ouvrira ses portes dès la rentrée 2022.

Une surface de 2 800 m² qui viendra à terme, compléter les trois autres points de vente situés à Champagne-au-Mont-d’Or, Givors et Villefranche-sur-Saône.

Cette installation de l’enseigne permettra aux habitants du Sud de l’agglomération lyonnaise "d’accéder plus facilement à une offre de loisirs culturels et créatifs plus complète que celle des enseignes culturelles classiques".

Les clients du nouveau magasin vont en effet pouvoir retrouver l'ensemble des rayons de l’enseigne.

Notamment un très grand rayon librairie, avec des espaces jeunesses, mangas, un rayon dédié à la musique et à la pratique musicale (nombreux instruments de musique), à la vidéo et aux loisirs numériques. Les univers papeterie, activités créatives et un espace ludo-éducatif seront eux aussi présents.

À noter également qu’une salle de musique et un espace créatif accueilleront les cours musicaux et artistiques ainsi que les anniversaires créatifs. Des événements culturels tels que des dédicaces ou showcases seront régulièrement programmés en magasin.

Par ailleurs, l’ouverture de ce nouveau magasin va permettre à l’enseigne Cultura de "recruter localement une trentaine de personnes en CDI".

Les candidatures peuvent être déposées en ligne sur le site de Cultura.