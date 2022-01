Un tuning sauvage dans l’Est Lyonnais, les forces de l’ordre interviennent

Une soixantaine de véhicules se sont tout d’abord regroupés pour un événement "tuning" ce samedi soir, vers la zone d’activité du Chanay à Saint-Bonnet-de-Mure, dans l’Est Lyonnais.

Partagé sur les réseaux sociaux, le rendez-vous était prévu pour 21h, et annonçait un "run" en fin de soirée.

Un important dispositif a alors été mis en place pour éviter les courses sauvages. Une trentaine de militaires du Peloton de surveillance de la gendarmerie de Bron et de Saint-Laurent-de-Mure se sont rendus sur place et ont empêché la manifestation.

Les forces de l’ordre ont alors procédé à un contrôle de chacun des véhicules avant de les disperser. Une opération qui s’est, semblerait-il, déroulée dans le calme, d’après le Progrès.

Dans le même temps, un autre rassemblement a eu lieu à Mions, du côté de la station de lavage de la rue des Albatros. Une vingtaine de véhicules étaient présents pour enchaîner les buns et accélérations. Les participants "avaient eu l’autorisation du propriétaire des lieux pour se rassembler", relatent nos confrères.

Le groupe serait déjà connu pour des rassemblements précédant de rodéos urbains à Saint Priest et à Bron.