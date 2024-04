Démission du maire de Mions à cause de l'antisémitisme ? Des accusations mais pas de plaintes

Cela faisait au moins un an que Claude Cohen avait prévenu son entourage qu'il comptait démissionner de son mandat de maire pour raisons personnelles, et qu'il pousserait pour que son adjoint à la Sécurité Mickaël Paccaud prenne sa suite.

Pourtant ce week-end, l'édile LR a multiplié les sorties médiatiques, notamment nationales, pour expliquer qu'il se retirait principalement à cause de l'antisémitisme dont il est victime.

Une version qui a surpris ses proches, mais aussi la préfecture du Rhône qui a fait savoir aux médias que Claude Cohen n'avait pas porté plainte pour les faits qu'il dénonçait. Et que si cela avait été le cas, la préfète du Rhône aurait mobilisé les forces de l'ordre en réaction.

L'une des accusations principales faite sur Europe 1 fut d'indiquer que le conseiller métropolitain PCF Pierre-Alain Millet avait porté une écharpe du Hamas lors du dernier conseil de mars. Ce qui est faux, l'élu vénissian a certes porté brièvement une écharpe, mais aux couleurs de la Palestine, sans référence aucune au Hamas.

Dans le Rhône, les Républicains sont donc restés plutôt discrets en rendant simplement hommage à son bilan de maire, tandis qu'Eric Ciotti apportait lui son soutien à l'intéressé : "Les attaques antisémites qu'il a enduré sont intolérables. La République doit protéger ses élus de l’ignominie".

Georges Fenech, sur la démission du maire Claude Cohen : «Quand on est victime de menace de mort, on peut être tenté de vouloir passer le relais», dans #HDPros2WE pic.twitter.com/05znD4CRDa — CNEWS (@CNEWS) April 20, 2024

Sollicité par le Progrès, Claude Cohen s'est défendu en expliquant qu'il ne portait plus plainte depuis plusieurs années parce qu'elles sont "toujours classées sans suite".

L'affaire la plus médiatisée le concernant l'opposait à un ancien responsable local de la République en Marche qui l'avait comparé sur Facebook à une peluche de Rémi, le rat du film d'animation Ratatouille. Condamné en première instance à 3 mois de prison avec sursis et 1500 euros de dommages et intérêts, le prévenu avait obtenu gain de cause en appel puis en cour de cassation.