Grand Prix des Maires : Claude Cohen, le maire de Mions, récompensé

Le Grand Prix des Maires a livré son verdict. Animé par les journalistes de la radio RMC, Alain Marschall et Olivier Truchot, l’évènement a récompensé six maires et leurs élus "qui localement réalisent des projets ambitieux et innovants afin d’améliorer la vie de leurs concitoyens".

Parmi les lauréats du palmarès de cette 5ème édition : Claude Cohen. Le maire LR de Mions a reçu le prix "Ville / Commune Sociale et Responsable" pour la "formation de la population à la culture du risque".

"Nous avons construit une résidence pour les jeunes sapeurs-pompiers qui est à moins de 200 mètres de la caserne. Nous avons mis en place des défibrillateurs et nous avons formé 1600 personnes à Mions pour les gestes qui sauvent", explique notamment l’élu de la commune de plus de 14 000 habitants dans une vidéo.

"Je suis fier pour ma ville. Je suis fier pour mes habitants et je partage ce prix surtout avec mes concitoyens", conclut Claude Cohen.