Ligne de bus desservant l’Est Lyonnais : quatre réunions publiques organisées

Afin "d’augmenter la capacité et la performance du réseau bus", le plan de mandat "Destinations 2026" met en place de nouvelles lignes de transports en commun dont une ligne de bus reliant Vaulx-en-Velin La Soie à Genas-Saint-Exupéry.

Elle a pour objectif de "renforcer la desserte en transports en commun de l’Est de la Métropole et de l’agglomération lyonnaise", de "poursuivre le maillage cohérent du réseau de transports en commun favorisant l’intermodalité" et "d’accompagner la politique de la Métropole de Lyon et de la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais en faveur des modes actifs", explique Sytral Mobilités dans un communiqué.

Relier l’Est Lyonnais au pôle multimodal de Vaulx-en-Velin

Au total, la ligne étendue sur 17,5 km comptera entre 16 et 18 stations permettant d’offrir aux villes traversées "une liaison efficace au pôle d’échanges multimodal de Vaulx-en-Velin La Soie."

Performance, qualité, régularité et respect de l’environnement sont les mots d’ordre de Sytral Mobilités. Concrètement, l’organisme de transports garantit aux usagers "un bus toutes les 10 minutes en heures de pointe", du "confort et des services aux arrêts", "des aménagements aux carrefours à feux donnant la priorité aux bus" ainsi que le "déploiement des bus GNV [visant] à réduire les émissions de gaz et les nuisances sonores."

La démarche "Citoyens mobiles"

Sur ce projet, la Métropole de Lyon souhaite "échanger avec les communes, les riverains et les usagers", précise Bruno Bernard, le président de Sytral Mobilités. C’est pourquoi la démarche "Citoyens mobiles" est engagée afin de "coconstruire des solutions de mobilités alternatives, complémentaires aux transports en commun, et adaptées à ces territoires", conclut le président de la Métropole de Lyon.

Quatre réunions publiques sont donc organisées dans les communes desservies par la ligne. Celle de Genas a lieu ce mercredi à 19h à l’Hôtel de Ville. L’échange avec les acteurs de Chassieu se tiendra lundi prochain à 19h dans la salle des fêtes de la ville. Quant à celle de Bron, elle sera le 12 juillet à 19h au CEREMA. Enfin, la réunion publique de Vaulx-en-Velin ne se fera que le 16 septembre prochain à 18h30 à la mairie.