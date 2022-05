Lyon : on peut maintenant payer par carte bancaire directement dans les transports en commun

Les usagers du réseau TCL peuvent désormais utiliser leur carte bancaire comme titre de transport. Malgré un retard de plusieurs mois, Sytral Mobilités a mis en place 4 000 valideurs sur l’ensemble du réseau. Métros, funiculaires, bus et trams sont concernés. Cette installation est permise grâce à un investissement de 11 millions d’euros de la part de Sytral Mobilités.

Un objectif de simplification

Concrètement, l’utilisateur paie par carte bancaire et sans contact son billet à bord du transport en commun. Comme avec le format papier, ce titre de transport est valable une heure.

A noter que si un utilisateur paie plusieurs fois via ces nouvelles bornes, le tarif journée sera appliqué. Sinon, le montant du billet s’élève à 1,90 euro. En cas de contrôle, les agents TCL vérifieront sur la carte qu’un achat sur le réseau TCL a bien eu lieu.

Cette installation vise les usagers occasionnels comme les touristes. L’objectif est de "faciliter et de simplifier le paiement des occasionnels sans avoir à faire la queue à un distributeur", présente Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités.

Des ajustements en cours

Même si cette nouvelle fonctionnalité est lancée avec plusieurs mois de retard, des paramètres restent à régler.

La possibilité de passer plusieurs fois de suite sa carte bancaire pour payer des billets pour une famille, par exemple, est en train d’être mise en place. Pour le moment, chaque personne doit utiliser sa propre carte bancaire pour payer son billet. "D’ici quelques semaines, l’achat d’un titre famille sera possible par ces bornes", explique Vincent Monot, le vice-président de Sytral Mobilités et l’adjoint au maire du 7e arrondissement. Impossible donc d’acheter un ticket pour son enfant via ces bornes.

A plus grande échelle, cette installation s’inscrit dans "la refonte billettique du Sytral avec une intégration tarifaire des différents titres de transport en commun du réseau et, à terme, des lignes ferroviaires de la région", ajoute l’élu. L’objectif final est de créer "un titre unitaire pour prendre, à la fois, un train et un transport en commun", conclut Vincent Monot.

M.N.