Lyon : le métro B reprend son service, après trois semaines de travaux

Ce samedi, après trois semaines de fermeture, afin que les travaux d’extension de la ligne vers les hôpitaux sud de Saint-Genis Laval se poursuivent, le métro B reprend un service partiel. La ligne redevient fonctionnelle de Charpennes à gare d’Oullins.

Les travaux de prolongement du métro B touchent à leur fin et prévoient une extension de la ligne de 2,4 kilomètres, et la création de deux nouvelles stations : Oullins centre et Saint-Genis Laval Hôpitaux Sud.

Elles seront mises en service au mois d’octobre prochain, date à laquelle le métro B reprendra pleinement ses horaires habituelles. Même si la ligne réouvre, des fermetures auront encore lieu fin août puis en septembre et en octobre, en soirée :

- Les lundis 21 et 28 août à partir de 21h15

- Les lundis et mardis de septembre à partir de 21h15

- Le lundi 2 octobre et le mardi 3 octobre à partir de 21h15

A noter que des tests en condition réelle ont déjà été menées sur la ligne, et que les travaux en sont aux finitions : aménagement des nouvelles stations, des parkings et gares routières environnantes.