Le SYTRAL lance le défi du mois sans voiture à Vaise et Grandclément

Après le succès de la première expérience à Vaulx en Velin, c’est cette fois ci avec Vaise et Grandclément que Sytral mobilités réitère l’expérience du mois sans voiture. Deux défis "un mois sans ma voiture" à Vaise et "je bouge autrement" à Villeurbanne, débutent ce 1er juin. Le concept est de laisser sa voiture pour un mois et favoriser les modes actifs et les transports en commun.

L’objectif des communes respectives est de convaincre 50 volontaires, salariés ou habitants, qui dès leur inscription bénéficieront d’un kit de mobilité. Ce dernier leur permettant l’accès gratuit aux transports lyonnais alternatifs à la voiture tel que les transports en commun, vélo, trottinette, covoiturage, autopartage durant tout la période du défi.

Pauline Schlosser, adjointe des déplacements, mobilités et stationnement de Villeurbanne, déclare que par habitude "on ne se rend pas compte que l’on peut utiliser d’autres modes de transport que la voiture".

En plus de ses bienfaits écologiques, en luttant activement contre la pollution, ce défi pense santé et efficacité. Trop habitué à la voiture, peu s’interroge sur sa réelle action et s’il est bénéfique de chaque matin la prendre pour se rendre au travail. Il peut être parfois plus rapide de prendre des transports en commun, notamment sur la commune de Villeurbanne : "Villeurbanne compte de nombreuses zones de travaux actuellement alors est ce qu’à pied je ne serais pas plus rapide ? Est-ce que je peux être plus agile ? D’autant plus que les places de ce secteur sont devenues payantes. Il faut que les automobilistes du quotidien tentent des modes de déplacement inhabituels : essayer c’est l’adopter" affirme Pauline Schlosser.

Pour cela, une équipe est mise en place pour trouver des volontaires et animer ce mois. Ils réaliseront des actions de promotion dans la rue en adoptant le « street marketing » afin d’obtenir un maximum de profils différenciés. Cette team animera le mois grâce à des actions de sensibilisation afin de promouvoir les partenaires.

Une application "VAZY" est mise en place pour que quotidiennement chaque utilisateurs enregistre ces trajets. A la fin du défi se verront récompenser les 10 meilleurs usagers des lignes.